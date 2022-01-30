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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حديث الوزيرة.. برلمانية: تيسير إجراءات كفالة الأطفال يدعم توفير بيئة آمنة لهم

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان عضو مجلس النواب

قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة التضامن تعمل علي توفير كافة سبل الرعاية الإجتماعية لمختلف الفئات العمرية من كبار السن والمرأة المعيلة بجانب الأطفال وذلك لدمجهم بمظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً للدعم والمساندة.

وأكدت "الكسان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن جهود الوزارة في إعادة هيكلة مؤسسات الرعاية الإجتماعية لها، تعتبر بمثابة إصلاحات جديدة بهذه المنظومة من شأنها أن تعمل علي توفير بيئة اجتماعية آمنة للفئات الخاضعة للرعاية مما ينعكس بالإيجاب علي أحوالهم المعيشية.

ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن عملها علي تيسير إجراءات كفالة الأطفال يهدف إلي تشجيع المواطنين علي هذه الخطوة وفق الإطار القانوني السليم الذي ينظم عملية الرعاية لهم ويكفل لهم جميع الحقوق التي نص عليها الدستور.

وتابعت البرلمانية، كما تعمل الوزارة علي تخفيض معدلات الفقر للأسر البسيطة والعمل علي تمكينهم من الجانب الإقتصادي والإجتماعي، لافتة إلي أنها قطعت شوطا كبيرا في هذا الشأن ونأمل في تحقيق المزيد.

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وأفادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، خلال إجتماعها بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الوزارة تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكدة على حرص الوزارة على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، حيث يتم نقل أي أطفال يتم الإساءة إليهم من الدار المخالفة، وغلقها بشكل مبدئي وصولاً إلى وقف ترخيص مزاولة نشاطها مع إبلاغ الجهات المختصة للتحري وللتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وقد أكدت القباج أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتم هيكلتها من جديد إلا أن مسألة الإصلاح الجذري تأخذ وقتاً لأنها عملية مركبة، حيث يتم إجراء عملية تطوير منظومة للرعاية البديلة على مبادئ حقوقية مع أهمية وضع مؤشرات رصد ومتابعة. 

 كما نجحت الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال نحو لا مؤسسة نظم الرعاية في مصر، هذا بالإضافة إلى تطوير نظم الرعاية اللاحقة وتطوير الهياكل الإدارية والفنية لتعزيز حماية فاقدي الرعاية الأسرية في بيئة آمنة تحافظ على أمنهم وسلامتهم.

وزارة التضامن الرعاية الإجتماعية ل المرأة المعيلة كبار السن كفالة الأطفال معدلات الفقر مجلس الشيوخ

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