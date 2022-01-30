مصرع وإصابة 5 عمال في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

حوادث البحيرة

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الصحراوى، أسفل الكوبري الدولي اتجاه القاهرة بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بداية الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الصحراوى، أسفل الكوبري الدولي اتجاه القاهرة بنطاق وادي النطرون.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع وإصابة 5 عمال و تم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.