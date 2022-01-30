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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد سقوط "صاج".. معاينة لكوبري سكة حديد بإحدى قرى بنها في القليوبية

جانب من الكوبرى
جانب من الكوبرى

كشفت محافظة القليوبية، حقيقة سقوط أجزاء من أحد كبارى السكة الحديد بإحدى قرى بنها.


وقالت المحافظة، أنه بشأن الشكوى الواردة من وجود مشكلة في كوبري السكة الحديد بقرية بطا في بنها، فتم الاتصال بهيئة السكة الحديد وأفادوا إن الجزء الصاج لا يخص السكة الحديد وإنما تم عمل حماية للمارة من مخلفات القطارات من زجاجات أو مخلفات من أي نوع.


وكلف محافظ القليوبية بالنزول إلى المكان وتعديل الصاج وتم مخاطبة صيانة مجلس المدينة بمتابعة الصيانة اللازمة للكوبرى.


وقاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة استمرت 8 ساعات متواصلة لإزالة معظم المباني والمنشآت المخالفة على الطريق الزراعي السريع في نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وذلك بقريتي سندنهور وميت عاصم.
وتمكنت الحملة من إزالة 30 حالة مخالفة على مساحة 5 أفدنة و 85 قيراط أرض زراعية وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وقد تنوعت المخالفات التي تم إزالتها على الطريق الزراعي ما بين معارض سيارات و فوتو سيشن تصوير مناسبات وقاعات أفراح ومنازل بالطوب الأبيض ومخازن بالإضافة إلى تندات حديدية تم إنشاؤها بالمخالفة على الأرض الزراعية، وعلى حرم الطريق الزراعي حيث تمت الإزالة بشكل كلي
وأكد المحافظ خلال الحملة أنه لن يسمح بأي مخالفة على الأرض الزراعية خصوصا على حرم الطريق الزراعي وسيتم إزالة جميع التعديات على جانبي الطريق بجميع مدن وقرى المحافظة وسيتم إتخاذ أقصى العقوبات التي تصل إلى الحبس والغرامات المالية وفقا للقانون لتحقيق الردع العام واستعادة هيبة الدولة والحفاظ علي ثروة مصر القومية، وأنه لن يتم التهاون في أي تعديات تتم عن طريق التبوير أو البناء المخالف.
واضاف أنه تم إزالة الحالات وتحرير محاضر فورية بها وإثبات أنه لا تعد الإزالة كلية إلا بعد عودة الأرض لطبيعتها، وإلى ما كانت عليه وذلك لإلزام المخالف بزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة ة التشوينات المخالفة ، مشددا أن الإزالات مستمرة لاستعادة كل شبر تم التعدي عليه ، مؤكدا أن كل الحالات تم حصرها وسيتم إزالتها فورا ضمن مجهودات الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
كما أكد المحافظ خلال الحملة أنه تم التنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بتخصيص المعدات اللازمة لحرث تلك الأراضي التي تم التعدي عليها، وإعطاء المخالفين مهلة لزراعتها والا سيتم تحرير محاضر تبوير واتخاذ الإجراءات القانونية فورا.

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القليوبية محافظ القليوبية قرى المحافظة البناء المخالف هيئة السكة الحديد المنشآت المخالفة الطريق الزراعى السريع

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