إصابة 5 في انقلاب سيارة بالبحيرة

حوادث البحيرة

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم اليوم الأحد، إثر إنقلاب سيارة سيرفيس على الطريق الزراعى أمام قرية القناوية في كفر الدوار بـ البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية في البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بانقلاب سيارة سيرفيس على الطريق الزراعى أمام قرية القناوية التابعة لكفر الدوار.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع وإصابة 5 عمال في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الصحراوى، أسفل الكوبري الدولي اتجاه القاهرة بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الصحراوى، أسفل الكوبري الدولي اتجاه القاهرة بنطاق وادي النطرون.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع وإصابة 5 عمال و تم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.