حل مشكلة الرز المعجن بطرق مبتكرة وغير تقليدية.. تعرفي عليها

يعتبر طبق الأرز أحد الأطباق الرئيسية علي السفرة وبالرغم من سهولة إعداد طرق عمل الأرز إلا أن هناك بعض الأخطاء التي تقع فيها ربات المنزل وهي زيادة ماء الأرز ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة لحل مشكلة الرز المعجن.

طريقة علاج الرز المعجن

تختلف طرق حل مشكلة الرز المعجن من سيدة إلي أخري فقد يستخدم البعض البطاطس وذلك عن طريقة وضع قطعة بطاطس في منتصف الأرز ولكنها لعلها ليست الطريقة الأمثل لحل مشكلة الرز المعجن.

ويوصي الكثير من شيفات الطبخ بوضع رغيف عيش على سطح الأرز وسوف يمتص الماء الزائد به.

طريقة علاج الرز المعجن

كما تستخدم بعض المنزل الطريقة التقليدية وذلك من خلال نقل الأرز الي صنية واسعة ورفع غطاء الحلة أو الصنية مع تشغيل البوتجاز علي نار متوسطة وبذلك سوف تتبخر الماء الزائدة الموجودة بالارز.

وتفضل بعض السيدات استخدام الفرن في طريقة علاج الرز المعجن وذلك من خلال وضع الأرز بصنية كالخطوة السابقة ووضعها في الفرن وسوف تتبخر المياة الموجودة بالارز .

كما يمكنك وضع الأرز في الثلاجة وإعادة استخدامه في بعض الوصفات حيث يتم استخدام الأرز حتى لا تشعر وكأنه يعجن وقد توجد العديد من الوصفات باستخدام الأرز المعجن ونقدم لكي بعض الطرق



كيف استفيد من الأرز المعجن

قد تتساءل الكثيرات كيف استفيد من الأرز المعجن؟ إذا كنتِ لا تتمكنين من حل مشكلة الأرز المعجن في بعض الحالات، فيمكنكِ تحضير أرز جديد طالما توافر لديك ذلك؛ ويمكن تخزين الأرز المعجن في وعاء بلاستيك وضعيه في البراد أو المُجمد، إذ يمكنكِ استخدامه لاحقًا لإعداد بعض الوصفات اللذيذة.



يستمر الأرز المطبوخ صالحًا للاستخدام لمدة 4 أو 6 أيام في البراد ولمدة تصل إلى ستة أشهر وذلك باتباع الخطوات التالية:

١. حولي الأرز إلى أرز مقلي. سخني بعض الزيت في مقلاة واطهي الثوم والبصل والزنجبيل ليصبح لونهم شبه شفاف. أضيفي الخضروات، مثل: الجزر والبازلاء، بالإضافة لملعقة كبيرة من صوص الصويا حسب الرغبة. أضيفي ملعقة كبيرة من الأرز في نفس الوقت وقلبيه كثيرًا وسيكون جاهزًا عند الانتهاء من طهيه باكمله.

٢. حضري الأرز بالحليب وسخني الأرز على الموقد باستخدام درجة حرارة منخفضة وأضيفي ثلاثة أكواب من الحليب كامل الدسم وكوب من الكريمة ونصف كوب من السكر، ثم أضيفي عودًا من الفانيليا. ارفعي الحرارة لدرجة المتوسطة واتركي البودينج يطهى لمدة 35 دقيقة تقريبًا. أزيلي عود الفانيليا وقدمي البودينج باردًا

ينبغي شق عود الفانيليا وإزالة البذور قبل إضافتة باقي العود إلى البودينج؛ يساعد ذلك على نشر النكهة في كل البودينج.



اعادة تدوير الرز المعجن

يمكنك اعادة تدوير الرز المعجن بتقديم وصفات مختلفة فيمكنك أن تحولي الأرز لبسكويت مالح افردي الأرز على صينية فرن بشكل رفيع قدر الإمكان واخبزيه لمدة ساعتين على درجة حرارة 90 درجة مئوية. كسريه بشكل قطع صغيرة بمجرد إخراجه من الفرن ثم اقلي القطع في قدر من الزيت الساخن بدرجة حرارة 200 مئوية.

أزيلي البسكويت بملعقة مثقوبة بمجرد انتفاخه لأعلى وصفيه على منشفة ورقية قبل تناوله

٢. اطبخي برغر نباتي. اهرسي كوبًا (175 جرام) من الأرز مع كوبين (200 جرام) من الفاصوليا وكوب (175 جرام) من الذرة و3 فصوص ثوم مفرومة وثلث كوب (20 جرام) من الطماطم المجففة في الشمس وحفنة من الريحان المفروم ونصف ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الملح.

شكلي أقراص من الخليط المهروس، ثم اقليها على درجة حرارة متوسطة لمدة 6 دقائق على كل جانب.

طهي أرز متقن

طريقة طهي الارز

اشطفي الأرز بالماء البارد قبل الطهي. ضعي الأرز في مصفاة أو غربال شبكي ناعم وافتحي الماء البارد أعلاه لإزالة النشا الزائد؛ يساعد ذلك على منع التصاق الأرز ببعضه البعض أو أن يصبح طريًا.



إن كنتِ تستخدمين مقلاة، أفرغي المياه ثم املئيها مرة أخرى. اشطفيه مرة أخرى أو مرتين قبل الطهي.



إذا كنتِ تستخدمين مصفاة أو غربال، رجيه برفق أو قلبي الأرز للمساعدة على تصفية المياه.

أضيفي المقدار المناسب من المياه. استخدمي كوب ونصف أو كوبين إلا ربع (350 أو 400 ملل) من المياه؛ يحتاج الأرز الأبيض لمقدار أقل من المياه، بينما يحتاج الأرز البني إلى المزيد قليلًا. تجنبي إضافة مياه كثيرة جدًا كي لا يصبح الأرز لزجً

ضعي قدر الأرز على درجة حرارة متوسطة. لا ترفعي الحرارة لأنها لن تجعله يطهى بسرعة، بل على النقيض تتسبب في أرز غير مستوٍ، أو ربما قد تحرقيه، لذلك اتركي المياه تصل إلى الغليان ببط

ضعي فوطة مطبخ بين القدر والغطاء. ينبغي أن تنخفض المياه أسفل الأرز بمجرد أن يبدأ في الغليان، وعند حدوث ذلك، افردي فوطة مطبخ نظيفة بين القدر والغطاء؛ يمنع ذلك تكثف الكثير من بخار الماء في القدر، والبخار بدوره من أهم أسباب طهي الأرز المعجن.



لا تدعي المنشفة تتدلى على جانبي القدر؛ قد يتسبب ذلك في نشوب حريق. دسي أطرافها أسفل الغطاء لتلافي ذلك

أطفئي الحرارة بعد 15 دقيقة من الطهي. أزيلي الأرز من الحرارة لكن اتركي الغطاء على القدر لمدة خمس دقائق. أزيلي الغطاء بعد مرور الوقت وانفشي الأرز بشوكة؛ سوف يصبح جاهزًا للأكل في غضون لحظات.

يساعد ترك الأرز لبعض الوقت على منعه من أن يصبح معجنًا جدًا من الأسفل وجافًا من الأعلى.

اشتري طاهية الأرز. تساعدك طاهية الأرز على عمل أرز متقن الجودة في كل مرة طالما تستخدمين المقدار المناسب من المياه. يمكنك إيجاد طاهية الأرز بثمن معتدل لدى متاجر أدوات المطبخ والأدوات المنزلية وعبر الإنترنت