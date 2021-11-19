أكلة يابانية.. طريقة عمل كرات الأرز المشوي

يمكن تحضير طريقة عمل كرات الأرز المشوي، بوصفة يابانية مختلفة وشهية للغاية، وتعتبر من المقبلات اللذيذة، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وتحضيرها من الأرز المتبقي لديكِ من وجبة غداء سابقة.







قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كرات الأرز المشوي بخطوات سهلة وبسيطة، ويمكن تقديمها بجانب الوجبات الخاصة بكم كنوع من المقبلات المختلفة، وإن كنتم من عشاق الأكلات اليابانية والغريبة، فإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل كرات الأرز المشوي

طريقة عمل كرات الأرز المشوي



مقادير طريقة عمل كرات الأرز المشوي :

2 كوب أرز غير مطبوخ

1 ملعقة كبيرة زبدة



معجون الميسو :

½ ملعقة كبيرة ميسو

2 ملعقة صغيرة خل أرز

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ماء



للوجه :

أوراق بيريلا، بذور السمسم والثوم المعمر للزينة



طريقة عمل كرات الأرز المشوي :

1- يطهى الأرز في قدر ، وبينما يطهى الأرز، اخلطي جميع مكونات الميسو في وعاء، و يتم تقليبهم جيداً.

2- يقسم الأرز المطبوخ إلى 6 أجزاء، ونقوم بالضغط على الأرز داخل ورقة لفافة لاصقة ويشكل على هيئة مثلث.

3- تسخن المقلاة على نار متوسطة ثم تضاف الزبدة، ويتم شوي الأرز لمدة دقيقة لكل جانب وتغطيته بالزبدة.

4- يدهن كل جانب من كرات الأرز بـ معجون الميسو، ثم نستمر في الشوي حتى تصبح مقرمشة من الجهتين.

5- تقدم كرات الارز المشوي مع الإضافات المذكورة أعلاه للزينة.