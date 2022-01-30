وصول مرسيدس CLS الجديدة إلى مصر.. تفاصيل

كشفت شركة مرسيدس بنز إيجيبت عن سيارتها الجديدة CLS داخل السوق المحلية المصرية، والتى تم تقديمها من خلال فئة سعرية وتجهيزية واحدة، وهى CLS 350 التي تتوفر محلياً بتصميم بطابع رياضي مميز.

مرسيدس CLS 350

وأوضحت شركة مرسيدس بنز إيجيبت، أن السيارة CLS 350 الجديدة تستمد قوتها من خلال محرك 2000 سي سي بقوة 299 حصانا وعزم دوران 400 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك جي ترونيك 9 سرعات، ويمكنها التسارع إلى 100 كم في الساعة في 6.1 ثانية مع سرعة قصوي 250 كم في الساعة.

من جانب آخر، قدمت السيارة في مصر بسعر مليون و775 ألف جنيه.

مرسيدس CLS 350

ويظهر التصميم الخارجى للسيارة مرسيدس CLS 350 ، بالطابع الكوبيه الرباعي الأبواب، مع تصميم مختلف للشبكة الأمامية والاكصدامين الأمامي والخلفي، كما زودت في الخارج بباقات AMG ونايت باك بما يوفر لها اكصداما رياضيا في الأمام والخلف وعجلات 19 بوصة وجناح في الخلف مع إضافة اللون الأزرق الميتاليك الجديد.

مرسيدس CLS 350

وتأتى المقصورة الداخلية للسيارة مرسيدس CLS 350، بتغييرات عديدة شملت عجلة قيادة جديدة متعددة المهام بفرش جلدي نابا مع شحن لاسلكي للهواتف وكونسول بتصميم مجدد بلمسات خشبية ونظام MBUX الترفيهي الأحدث مع شاشة تاتش ونظام صوت محيطي برومستر.

مرسيدس CLS 350

وتضم السيارة مرسيدس CLS 350 العديد من وسائل الأمان منها ايرباج، ومساعد انتباه السائق، واكتشاف النقاط العمياء، والركن الذاتي للسيارة، وكاميرا 360 درجة، ومساعد الفرامل النشط.

ولم يعلن وكيل الشركة فى مصر حتى الآن عن السعر الرسمى للسيارة مرسيدس CLS 350.