إبراهيم سعيد: إبداعات كيروش في التشكيل تحطنا تحت ضغط نفسي وعصبي

دعم ابراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق على منتخب مصر خلال مواجهته مع المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون.



وكتب ابراهيم سعيد ،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،:" ‏‏منتخب المغرب مش بالقوه المتوقعة كان لازم مشاركة زيزو علي حساب أيمن أشرف من البداية وتواجده في نصف الملعب غير مفيد دائما إبداعات كيروش في التشكيل تحطنا تحت ضغط نفسي وعصبي"



وأنهي منتخب المغرب الشوط الأول متقدما على منتخب مصر، في الشوط الأول من المباراة المقامة على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.



تأهل منتخب مصر إلى دور ربع نهائى البطولة بالفوز على كوت ديفوار بدور الـ16، ومن قبلها الخسارة أمام نيجيريا بهدف، والفوز على غينيا بيساو والسودان بنفس النتيجة.





