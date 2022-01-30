موسيماني: سعداء بأداء الشباب.. ونسعى لتقديم الأفضل في مونديال الأندية ‏

أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته ‏بأداء مجموعة اللاعبين الشباب أمام البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت اليوم في ختام ‏منافسات كأس الرابطة للأندية المحترفة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ‏



وأكد موسيماني أن الفريق اعتمد على مجموعة اللاعبين الناشئين في ختام منافسات كأس ‏الرابطة أمام البنك الأهلي بسبب الغيابات ما بين إصابات وفيروس كورونا، وتعرض ‏أكثر من لاعب للإصابات؛ آخرهم الحارس مصطفى شوبير واللاعب محمد مغربي والدكتور عمرو محب المترجم. ‏

وأضاف المدير الفني: حاولت على قدر المستطاع أن أحافظ على مجموعة من اللاعبين قبل ‏السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.. بيرسي تاو شارك في المباراة الماضية ‏أمام سموحة وتعرض للإصابة ولن يلعب في كأس العالم للأندية ولم نرغب في أن نتعرض ‏للمزيد من الإصابات، وأتمنى عدم فقدان أي لاعب جديد للإصابة خاصة الدوليين.‏



وواصل موسيماني حديثه: رأيت معلول يلعب مع منتخب تونس أمس وكان في حالة جيدة، ‏وديانج من قبل مع منتخب مالي، في المقابل فقدنا بدر بانون وأكرم توفيق، وإصابة محمد ‏الشناوي وحمدي فتحي بجانب إصابة صلاح محسن الوضع صعب للغاية ونشارك في كأس ‏العالم للأندية وسط غيابات عكس العام الماضي، حيث توجهنا للبطولة ونحن بكامل لاعبينا ‏وكنا نفتقد فقط لجهود علي معلول.

وشدد المدير الفني أن الأهلي لديه الروح اللازمة لتخطي هذه العقبات.‏

وأوضح موسيماني أن اللاعبين الذين شاركوا أمام سموحة كان أغلبهم عائد من الإصابة ‏بفيروس كورونا وأن الفريق سوف يتحسن في المرحلة المقبلة‏ مع اكتمال شفاء المصابين بكورونا. ‏

واختتم بيتسو موسيماني حديثه بالتأكيد على أن الفريق دخل في فقاعة طبية في اليومين ‏الماضيين وأن الثقة والروح سوف تجعل الأهلي يقدم أفضل ما لديه في كأس العالم للأندية ‏مهما كانت الظروف.‏