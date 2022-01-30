عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: سعداء بأداء الشباب.. ونسعى لتقديم الأفضل في مونديال الأندية ‏

صدى البلد

أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته ‏بأداء مجموعة اللاعبين الشباب أمام البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت اليوم في ختام ‏منافسات كأس الرابطة للأندية المحترفة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ‏


وأكد موسيماني أن الفريق اعتمد على مجموعة اللاعبين الناشئين في ختام منافسات كأس ‏الرابطة أمام البنك الأهلي بسبب الغيابات ما بين إصابات وفيروس كورونا، وتعرض ‏أكثر من لاعب للإصابات؛ آخرهم الحارس مصطفى شوبير واللاعب محمد مغربي والدكتور عمرو محب المترجم. ‏
وأضاف المدير الفني: حاولت على قدر المستطاع أن أحافظ على مجموعة من اللاعبين قبل ‏السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.. بيرسي تاو شارك في المباراة الماضية ‏أمام سموحة  وتعرض للإصابة ولن يلعب في كأس العالم للأندية ولم نرغب في أن نتعرض ‏للمزيد من الإصابات، وأتمنى عدم فقدان أي لاعب جديد للإصابة خاصة الدوليين.‏


وواصل موسيماني حديثه: رأيت معلول يلعب مع منتخب تونس أمس وكان في حالة جيدة، ‏وديانج من قبل مع منتخب مالي، في المقابل فقدنا بدر بانون وأكرم توفيق، وإصابة محمد ‏الشناوي وحمدي فتحي بجانب إصابة صلاح محسن الوضع صعب للغاية ونشارك في كأس ‏العالم للأندية وسط غيابات عكس العام الماضي، حيث توجهنا للبطولة ونحن بكامل لاعبينا ‏وكنا نفتقد فقط لجهود علي معلول.
وشدد المدير الفني أن الأهلي لديه الروح اللازمة لتخطي هذه العقبات.‏
وأوضح موسيماني أن اللاعبين الذين شاركوا أمام سموحة كان أغلبهم عائد من الإصابة ‏بفيروس كورونا وأن الفريق سوف يتحسن في المرحلة المقبلة‏ مع اكتمال شفاء المصابين بكورونا.  ‏
واختتم بيتسو موسيماني حديثه بالتأكيد على أن الفريق دخل في فقاعة طبية في اليومين ‏الماضيين وأن الثقة والروح سوف تجعل الأهلي يقدم أفضل ما لديه في كأس العالم للأندية ‏مهما كانت الظروف.‏

بيتسو موسيماني النادي الأهلي البنك الاهلي كأس الرابطة للأندية المحترفة مصطفى شوبير

ترشيحاتنا

الفراعنة إلى نصف نهائي "الكان".. مصر تضرب موعدا مع الكاميرون بعد تخطي المغرب 2-1

بأسيست رائع من صلاح.. تريزيجيه يضرب شباك المغرب بالهدف الثاني

أمم أفريقيا.. خروج أبو جبل مصابا ونزول محمد صبحي

في ظروف غامضة.. العثور على طفل ميت مخبأ في حقيبة

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

هيكلة منظومة الدعم.. خطة النواب: القرار تأخر وأغلب الفئات خرجت بشكل وهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

مشادات بين لاعبي منتخب مصر والمغرب والحكم يتدخل

بأسيست رائع من صلاح.. تريزيجيه يضرب شباك المغرب بالهدف الثاني

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

مصر ضد المغرب.. محمد صلاح يسجل التعادل في شباك بونو

الشوط الأول .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام المغرب وبونو يتألق أمام الفراعنة

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

بعد 22 سرقة فاشلة.. لحظة إمساك لص بشاشة تليفزيون 70 بوصة

حسين فهمى : جمعية الفيلم من أهم المهرجانات

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

فيديو

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

تامر حسني يتسبب في تعالي صرخات الحاضرين في فورميلا الرياض.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ