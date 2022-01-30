موسيماني: سعداء بأداء الشباب.. ونسعى لتقديم الأفضل في مونديال الأندية ‏

أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بأداء مجموعة اللاعبين الشباب أمام البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت اليوم في ختام منافسات كأس الرابطة للأندية المحترفة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وأكد موسيماني أن الفريق اعتمد على مجموعة اللاعبين الناشئين في ختام منافسات كأس الرابطة أمام البنك الأهلي بسبب الغيابات ما بين إصابات وفيروس كورونا، وتعرض أكثر من لاعب للإصابات؛ آخرهم الحارس مصطفى شوبير واللاعب محمد مغربي والدكتور عمرو محب المترجم.
وأضاف المدير الفني: حاولت على قدر المستطاع أن أحافظ على مجموعة من اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.. بيرسي تاو شارك في المباراة الماضية أمام سموحة وتعرض للإصابة ولن يلعب في كأس العالم للأندية ولم نرغب في أن نتعرض للمزيد من الإصابات، وأتمنى عدم فقدان أي لاعب جديد للإصابة خاصة الدوليين.
وواصل موسيماني حديثه: رأيت معلول يلعب مع منتخب تونس أمس وكان في حالة جيدة، وديانج من قبل مع منتخب مالي، في المقابل فقدنا بدر بانون وأكرم توفيق، وإصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي بجانب إصابة صلاح محسن الوضع صعب للغاية ونشارك في كأس العالم للأندية وسط غيابات عكس العام الماضي، حيث توجهنا للبطولة ونحن بكامل لاعبينا وكنا نفتقد فقط لجهود علي معلول.
وشدد المدير الفني أن الأهلي لديه الروح اللازمة لتخطي هذه العقبات.
وأوضح موسيماني أن اللاعبين الذين شاركوا أمام سموحة كان أغلبهم عائد من الإصابة بفيروس كورونا وأن الفريق سوف يتحسن في المرحلة المقبلة مع اكتمال شفاء المصابين بكورونا.
واختتم بيتسو موسيماني حديثه بالتأكيد على أن الفريق دخل في فقاعة طبية في اليومين الماضيين وأن الثقة والروح سوف تجعل الأهلي يقدم أفضل ما لديه في كأس العالم للأندية مهما كانت الظروف.