حسام حبيب يتلقى العزاء في جدته بمسجد الشرطة.. فيديووصور

بدأ منذ قليل عزاء جدة الفنان حسام حبيب، من مسجد الشرطة في التجمع الخامس، التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضي.



وكانت قد أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب يوم الخميس الماضي وفاة جدة طليقها الفنان حسام حبيب، عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم".



وحرص المطرب حسام حبيب على نعي جدته التي رحلت عن عالمنا أول أمس الجمعة، وذلك بكلمات مؤثرة عبرت عن مدى حزنه.



نشر حبيب صورة تجمعه بجدته في الطفولة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وعلق قائلًا: "سنتقابل مرة أخرى يا جدتي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".