محكمة فرنسية تؤيد غرامة قياسية على جوجل قدرها 112 مليون دولار

بسبب الإعلانات الموجهة

أيدت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا غرامة قياسية على شركة جوجل الأمريكية قدرها 100 مليون يورو أى ما يعادل 112 مليون دولار، تتعلق بكيفية إدارة الشركة لملفات تعريف الارتباط الخاصة بها.



ودعمت المحكمة الفرنسية دعوى المنظمين الذين عارضوا عملاقة البحث، جوجل، في عام 2020 لوضع أجهزة التتبع تلقائيًا والتى غالبًا ما تستخدم لجمع البيانات لأغراض إعلانية على أجهزة المستخدمين بمجرد وصولهم إلى موقع الويب.



وبحسب وكالة بلومبرج فإن جوجل خسرت محاولتها لإسقاط غرامة قدرها 100 مليون يورو من قبل هيئات مراقبة الخصوصية الفرنسية، نتيجة لوضع ملفات تعريف الارتباط على أجهزة المستخدمين والتى توجد آلية غير فعالة لمنع التتبع.



وقالت كارين كيفر ، رئيسة حماية البيانات والعقوبات في هيئة مراقبة خصوصية البيانات الفرنسية إنه "عندما يتم قبول ملفات تعريف الارتباط ، يتم ذلك بنقرة واحدة فقط، وذلك يجب أن يكون رفض ملفات تعريف الارتباط سهلاً مثل قبولها".



وعلقت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرية الفرنسية في بيانها إنها وجدت أنه بينما قدم عمالقة التكنولوجيا زرًا افتراضيًا للسماح بالقبول الفوري لملفات تعريف الارتباط ، لم يكن هناك ما يعادل رفضها بسهولة.



وفى وقت سابق، صرحت شركة جوجل بأن "يثق الناس بنا لاحترام حقهم في الخصوصية والحفاظ على سلامتهم، ونحن نتفهم مسؤوليتنا في حماية هذه الثقة ونلتزم بإجراء المزيد من التغييرات والعمل النشط مع CNIL .



وتعتبر ملفات تعريف الارتباط عبارة عن حزم صغيرة من البيانات تسمح لمتصفحات الويب بتخزين المعلومات وتقديم ، الإعلانات المستهدفة، كما تعد ملفات تعريف الارتباط ذات قيمة عالية بالنسبة إلى جوجل و فيسبوك كطرق لتخصيص الإعلانات ، والتي تعد المصدر الأساسي للإيرادات.

