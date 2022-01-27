واتساب يتفوق على جوجل بأحدث مزايا الدفع الإلكتروني

أضاف واتساب WhatsApp، زرا مخصصا للمدفوعات الالكترونية في شريط الدردشة خلال العام الماضي، يتيح هذا الزر لبعض المستخدمين إرسال الأموال إلى الآخرين داخل الدردشة دون الانتقال إلى علامة تبويب أخرى.

وبحسب ما ذكره موقع “timesofindia” التقني، أضافت منصة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك ميزة أخرى تتمثل في ماسح لرمز الاستجابة السريع UPI QR للمستخدميه في الهند باستخدام الميزة الجديدة، يمكنكهم من خلالها الدفع مباشرة إلى المتاجر أو التجار أو أي مستخدم آخر بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا بكاميرا الهاتف.

كيفية إرسال المدفوعات عبر تطبيق واتساب باستخدام رمز الاستجابة السريعة



ويتيح الماسح الضوئي لمستخدمي واتساب في الهند، إرسال المدفوعات للمستخدمين الذين ليسوا في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم دون الحاجة لإضافاتهم ضمن معرف واجهة الدفع الموحدة UPI، باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code هو الباركود المربع الذي نقوم بفحصه باستخدام كاميرا هاتفنا الذكي لإجراء عملية دفع.

وتستخدم العديد من التطبيقات الشهيرة خاصية الدفع الالكتروني والتي حازن على شعبية كبيرة بين المستخدمين من بينها خدمة أمازون Amazon Pay وخدمة جوجل Google Pay وغيرها العديد من ميزات دفع الأموال إلكترونيا بواسطة ماسحات رمز الاستجابة السريعة.

ويتوفر الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة لجميع مستخدمي واتساب في الهند، على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد و iOS، ولكن تشترط خدمة المراسلة كي تعمل الميزة يتعين على المستخدم ربط معرف UPI الخاص بحسابه البنكي بخدمة مدفوعات واتساب، إليك كيفية استخدام ميزة واتساب الجديدة لدفع الأموال عبر رمز QR :

1. فتح تطبيق واتساب على الهاتف الذكي.

2. عبر أيقونة الكاميرا المدمجة بتطبيق واتساب، أو النقر على زر "مسح رمز الاستجابة السريعة للدفع" في قسم المدفوعات بالتطبيق.

3. من الكاميرا، قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الذي تريد إرسال الأموال إليه.

4. ستظهر رسالة منبثقة تفيد بأنه "تم العثور على معرف UPI" بالإضافة إلى الاسم ومعرف UPI للمستخدم الذي قمت بمسح رمز الاستجابة السريعة الخاص به، إذا كانت التفاصيل صحيحة، فانقر فوق متابعة.

5. أدخل المبلغ الذي ترغب في دفعه واضغط على الدفع الآن.

6. أدخل الرمز السري لمعرف UPI الخاص بك وانقر فوق إرسال.

ويشار إلى أن واتساب أعلن عن خدمة مدفوعات WhatsApp pay خلال عام 2018 في الهند كجزء من المسار التجريبي للخدمة وبمجرد الحصول على موافقة من مؤسسة المدفوعات الوطنية في (NPCI) بالهند، تم طرح الخدمة رسميا للجمهور في عام 2020، وأصبحت في الوقت الحالي تقدم نظام دفع في الوقت الفعلي مع أكثر من 227 بنكا وهي متاحة لجميع مستخدمي واتساب في جميع أنحاء البلاد.