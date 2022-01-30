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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد بركات: كيروش مدرب كبير واللاعبون قدموا مستوى رائعا

صدى البلد

أشاد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بفوز المنتخب المصري علي نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا، وتأهله لدور نصف النهائي تمهيدا للقاء الكاميرون.


وقال بركات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “اللاعبون المصريون قدموا مباراة جيدة، وعاد المنتخب المصري بعدما كان غائبا في بداية البطولة”.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن حكم مباراة مصر والمغرب، ارتكب الكثير من الأخطاء في منطقة الـ 18 وعلى الأجناب، لكن ذلك يحدث في أغلب الأحيان بكرة القدم، ويجب ألا نكترث لذلك لأن اللاعبين المصريين قادرين على تحقيق الفارق.

واستطرد محمد بركات: «أهنئ كيروش وأتمنى أن يصل بالمنتخب المصري بمستوى يؤهله للنهائي، وتحية لكيروش على مجهوده الكبير لأنه يقرأ المباريات جيدا واستطاع وقف خطورة المنتخب المغربي».

وأردف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن جميع اللاعبين المصريين كانوا رجالا في أرض الملعب، وقدموا مباراة رائعة، وننتظر منهم المزيد، وجميعنا نقف خلفهم وندعمهم، حتى يأتوا لنا بالبطولة.

برنامج على مسئوليتي محمد بركات أمم أفريقيا الإعلامي أحمد موسى على مسئوليتي أحمد موسى

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