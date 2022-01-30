شوقي غريب: وجود محمد صلاح كقائد للمنتخب أحدث فارقًا كبيرًا بمستوى اللاعبين

هنأ شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، لاعبي المنتخب الوطني عقب تخطيهم المنتخب المغربي في دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا؛ وتأهله للدور نصف النهائي بالبطولة ليضرب موعدا في مواجهة الكاميرون.

واعتبر شوقي غريب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، هذا الفوز حدثا كبيرا، مؤكدا أن أداء منتخب مصر كان راقيا ومحترما، وكان هناك التزام كامل من اللاعبين خلال المباراة.

وأضاف أنه ساعة الشدة تظهر هذه القوة لدى اللاعبين المصريين بهذا الشكل الجيد، مؤكدًا أن المدرب الفني كارلوس كيروش قارئ جيد جدًا للمباراة «بعد إصابة أحمد حجازي عدل في التشكيل ونزل تريزيجيه؛ وبقى عندنا 3 مهاجمين (منهم تريزيجيه)».

وتابع أنه حتى بعد إصابة أبو جبل قام كيروش بالدفع بمحمد صبحي؛ ولم يتعرض لأي هزة، مؤكدًا أن الشوط الأول كان هناك تكتل دفاعي؛ وفي الشوط الثاني بدأنا من خلال صلاح وتريزيجيه وزيزو فتح الكثير من المساحات.

وأوضح أن وجود محمد صلاح كقائد للفريق أحدث فارقًا كبيرًا بمستوى اللاعبين «أدائه راقي جاب جون، وصنع جون لتريزيجيه»، مشددًا على أن اختيار أفضل لاعب في هذه المباراة من المنتخب المصري أمر صعب «واللي بيطلع (من الماتش) كان عاوز يكمل».