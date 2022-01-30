عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوقي غريب: وجود محمد صلاح كقائد للمنتخب أحدث فارقًا كبيرًا بمستوى اللاعبين

صدى البلد

هنأ شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، لاعبي المنتخب الوطني عقب تخطيهم المنتخب المغربي في دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا؛ وتأهله للدور نصف النهائي بالبطولة ليضرب موعدا في مواجهة الكاميرون.

واعتبر شوقي غريب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، هذا الفوز حدثا كبيرا، مؤكدا أن أداء منتخب مصر كان راقيا ومحترما، وكان هناك التزام كامل من اللاعبين خلال المباراة.

وأضاف أنه ساعة الشدة تظهر هذه القوة لدى اللاعبين المصريين بهذا الشكل الجيد، مؤكدًا أن المدرب الفني كارلوس كيروش قارئ جيد جدًا للمباراة «بعد إصابة أحمد حجازي عدل في التشكيل ونزل تريزيجيه؛ وبقى عندنا 3 مهاجمين (منهم تريزيجيه)».

وتابع أنه حتى بعد إصابة أبو جبل قام كيروش بالدفع بمحمد صبحي؛ ولم يتعرض لأي هزة، مؤكدًا أن الشوط الأول كان هناك تكتل دفاعي؛ وفي الشوط الثاني بدأنا من خلال صلاح وتريزيجيه وزيزو فتح الكثير من المساحات.

وأوضح أن وجود محمد صلاح كقائد للفريق أحدث فارقًا كبيرًا بمستوى اللاعبين «أدائه راقي جاب جون، وصنع جون لتريزيجيه»، مشددًا على أن اختيار أفضل لاعب في هذه المباراة من المنتخب المصري أمر صعب «واللي بيطلع (من الماتش) كان عاوز يكمل».

إفريقيا على مسئوليتي منتخب مصر محمد صلاح صدى البلد الإعلامي أحمد موسى

ترشيحاتنا

كيفية صلاة العشاء كما صلاها النبي؟.. بـ18 خطوة تفوز بثوابها كاملا

لتحسين جودة الحياة باليمن.. السعودية توقع اتفاقية ثلاثية لتنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة المتجددة

بالاسماء| إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

وزير الرياضة بعد الفوز على المغرب:محمد صلاح أكد أن المنتخب جاهز للكاميرون

تبدأ من 188 ألف جنيه .. شيري اريزو 5 موديل 2022 |صور

تراجع اليورو 29 قرشا.. أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر بختام التعاملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

آخر تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

بهدف وأسيست.. محمد صلاح رجل مباراة مصر والمغرب

الأهلي يستعيد محمد عبدالمنعم من فيوتشر

مشادات بين لاعبي منتخب مصر والمغرب والحكم يتدخل

أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز على المغرب والتأهل لنصف النهائي

بعد الفوز على المغرب.. أحمد موسى: كيروش مدرب عظيم

محمد صلاح يواسي حكيمي ولاعبي المغرب بعد الخسارة..وبي بي سي تبرز موقفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

بعد 22 سرقة فاشلة.. لحظة إمساك لص بشاشة تليفزيون 70 بوصة

حسين فهمى : جمعية الفيلم من أهم المهرجانات

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

فيديو

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ