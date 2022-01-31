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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

أرخص وأحلى.. فن صناعة الهدايا الخشبية بدمياط يعالج حالة الركود

صدى البلد

تعد دمياط من المحافظات التى تشتهر بصناعة الأثاث، ولذا لجأ الصانع الدمياطي إلى صناعه الهدايا والتحف الخشبية وابتكر  نوعا جديدا وهو المنتجات الخشبية البسيطة والتي تقدم كهدايا وتمتاز برخص سعرها وجودتها.

الخشب يعطى رونقا لأي قطعة إكسسوار شخصية أو ديكور، ناهيك عن أن تكون الإكسسوارات مصنوعة من خشب أصلي وليس مجرد لون طلاء، وهو ما أدى لأن تنتشر داخل ورش صناعه الأثاث بدمياط، ورش تخصصت بصناعة الهدايا الخشبية كاليفورنيا والبركات التى تقدم في المناسبات، وأيضا الساعات الخشبية وأطقم المكاتب وغيرها من الهدايا.

فعند شرائك هدية من الخشب تكوم مميزة ، فيمكنك الاختيار بين العشرات والعشرات من الهدايا الخشبية، والتي ستجعل هديتك مختلفة وذات رونق خاص

وقال محمود علاء صاحب ورشة لتصنيع المنتجات الخشبية: "مع التطور الذي نشهده وجدنا ان الإقبال كان على الهدايا البسيطة والتي تتميز بأن سعرها في متناول الجميع، فبدأنا بصناعة الفانوس الدمياطي من الخشب وتميزنا به ولكن الفانوس الدمياطي نبدأ في تصنيعه منذ منتصف شهر شعبان وحتى نهاية شهر رمضان، وفكرنا أن نستمر على مدار العام في صناعة الهدايا من الخشب ونجحت الفكرة ولاقت إقبالا كبيرا من المواطنين. 

وأشار “علاء” إلى أنه مع قرب موسم عيد الحب، تعمل الورش في صنع الهدايا الخشبية والبوكسات التي تقدم فيها الهدايا والساعات الخشبية أيضا.

وتابع، أن الصانع الدمياطي هو بالأساس فنان يعشق الأوسمة وهو فن النحت علي الخشب وبالنسبة لشغل المنتجات الخشبيه والهدايا فهو ليس بالصعب على الصانع الدمياطي.

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دمياط صناعة الأثاث الإكسسوارات الفانوس صاحب ورشة الهدايا خشبية

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