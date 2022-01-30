على طريقته الخاصة.. عادل امام يحتفل بتأهل الفراعنة الي نصف النهائي

حرص الفنان الكبير عادل امام علي الاحتفال بفوز الفراعنة علي منتخب المغربي والتأهل الي نصف نهائي أمم أفريقيا.



ونشر الزعيم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له من فيلم "مرجان أحمد مرجان" بعد فوز المنتخب المصرى على نظيره المغربى وذلك احتفالا بالتأهل الي نصف النهائي.



تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.



وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.

