آيفون الغلابة بـ 1300 جنيه فقط.. متوفر بـ 4 ألوان

لطالما كان حلم اقتناء أى من إصدارات الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون هو الأهم للكثيرين من محبي الهواتف الذكية، إلا أن العائق الأكبر هو ارتفاع سعر منتجات شركة آبل بشكل واضح عن أبرز المنافسين، وبالتالى تحقيق الحلم يزداد صعوبة.

إلا أن شركة Gionee الصينية قرت توفير هاتف نسخة طبق الأصل فى الشكل من آيفون 13، حيث يحمل إسم Gionee G13 Pro، بسعر يبدأ من 83 دولاراً مايعادل 1300 جنيه مصري.

يمتلك هاتف Gionee G13 Pro شاشة 6.62 بوصة من نوع LCD، بتقنية عرض FHD+، مع نوتش مطابق للمتواجد فى شاشة آيفون 13.

يعمل هاتف Gionee G13 Pro بمعالج من نوع Unisoc T310، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتي 32 و 128 جيجابايت.

يحتوى هاتف Gionee G13 Pro على كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13ميجابيكسل للتصوير الرئيسي، والثانية بدقة 2 ميجابيكسل Macro للتقريب، و الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

يأتى هاتف Gionee G13 Pro ببطارية سعة 3500 مللى أمبير، تدعم الشحن من خلال منفذ شحن Usb-C، ويمكنك الحصول عليه فى 4 ألوان هي الذهبي، الأسود، الوردي، الأزرق.

تستطيع شراء نسختك من هاتف Gionee G13 Pro بسعر 83 دولاراً مايعادل 1300 جنيه مصري لنسخة 32 جيجابايت، و مقابل 110 دولاراً مايعادل 1750 جنيهاً، حيث تم إصداره فى الصين و من المتوقع أن يصدر فى باقي الأسواق العالمية تباعاً.