حماية المستهلك يحذر من التخفيضات الوهمية ويوضح حقوق المواطنين في الاسترجاع

تزامنًا مع تزايد إقبال المواطنين على الاستفادة من العروض والخصومات، شدد جهاز حماية المستهلك على ضرورة التزام المتاجر بضوابط التخفيضات المعلنة، محذرًا من التلاعب بالأسعار أو تقديم خصومات وهمية، ومؤكدًا استمرار الرقابة على الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية لضمان حماية حقوق المستهلكين.

وأكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، دعم الجهاز لمواسم التخفيضات والعروض، باعتبارها فرصة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار تنافسية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لهذه المواسم وضمان جدية التخفيضات وشفافيتها.

تحذير من التلاعب بالأسعار قبل العروض

وأوضح الجزار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن بعض المتاجر تلجأ إلى رفع أسعار السلع قبل بدء مواسم التخفيضات، ثم الإعلان عن خصومات وهمية، مؤكدًا أهمية متابعة الأسواق والتصدي للممارسات التي تضلل المستهلكين.

15 يومًا للاسترجاع و30 يومًا للسلع المعيبة

وأشار إلى أن القانون يمنح المستهلك الحق في استرجاع السلعة خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها دون إبداء أسباب، مع وجود استثناءات قانونية، بينما تصل المدة إلى 30 يومًا في حالة اكتشاف عيب بالسلعة، وفقًا للضوابط المقررة قانونًا.

متابعة الأسواق والمنصات الإلكترونية

ولفت المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأسواق والمنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية، بالتوازي مع تكثيف الحملات الميدانية، لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعروض وحماية حقوق المواطنين.