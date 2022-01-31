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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد العال: مصطفى محمد خارج الخدمة من أول البطولة ولازم يقعد دكة

مصطفى محمد
مصطفى محمد

شن رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوما على مصطفي محمد، مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد أدائه مع الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا.

وقال عبد العال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "مصطفي محمد خارج الخدمة نهائيا مع منتخب مصر منذ بداية البطولة ولازم يقعد دكة خلال مباراة الكاميرون ومشاركة محمد شريف بدلا منه، وعمر مرموش لا يقدم أى شييء مع الفراعنة".

وأضاف: "لم نشعر على الاطلاق بوجود مصطفي محمد ومرموش مع منتخب مصر ويجب منح لاعبين أخريين الفرصة بدلا منهم أمام الكاميرون".

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بالفوز على شقيقه منتخب المغرب، بنتيجة (2-1) في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 في الجابون.

وتفوق منتخب مصر على المغرب للمرة الثانية على التوالي في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد أن فاز عليه في 2017، بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

رضا عبد العال الأهلي والزمالك مصطفي محمد بطولة أمم إفريقيا محمد شريف عمر مرموش

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