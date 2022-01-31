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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيرمين الفقي تعلن انتهاءها من تصوير مسلسها الجديد شارع 9

صدى البلد

نشرت الفنانة نيرمين الفقي  عدة صور  من كواليس  مسلسلها الجديد “شارع 9” وذلك عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وعلقت نيرمين الفقي على الصور قائلة: من كواليس مسلسل شارع ٩  الانتهاء علي خير و الحمد لله .

 

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مسلسل شارع 9
ومنذ أيام نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورًا من كواليس تصوير مسلسل "شارع 9"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة برفقة محمود عبد المغني.

مسلسل "شارع 9"، ينتمي لدراما الـ 45 حلقة، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

العمل من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نيرمين الفقي ، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام.

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