مصري يهاجم حكم مباراة المغرب: أخطاء كثيرة كادت أن تفسد المباراة

شهد حساب الحكم السنغالي ماجيتي نداي، الذي أدار مباراة مصر والمغرب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هجوما واسعا خلال الساعات الماضية.

وتداولت عدد من الصفحات حساب الحكم السنغالي، حيث شهد الحساب هجوما واسعا من المصريين الذين عبروا عن غضبهم من طريقة إدارة نداي للمباراة .

و في نفس السياق، علق ناصر عباس عضو لجنة الحكام السابق على أداء الحكم السنغالي ماجيتي الذى أدار مباراة مصر والمغرب.



وقال: “ماجيتي نداي في لقاء منتخب مصر ومنتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022 وأخطاء كثيرة في هذا اللقاء ..من الحكم نداي .. كادت ان تفسد المباراة نتيجة فقدان أهم شيء”.

وتابع: “الشخصية التحكيمية التي يجب أن يتميز بها الحكم .. من أهم العناصر في إدارة المباراة والبداية : كان في القرارات الفنية والعقوبات الانضباطية ، ومعيار وميزان غير عادل للقرارات خاصة ضد لاعبي مصر ، وأخطاء وهمية كثيرة تأتي من وحي خيال الحكم”.

وأضاف: الشخصية التحكيمية وكيفية السيطرة علي المباراة لم يكن حاسما في كثير من حالات التشابك من كلا اللاعبين ، وكان سببا في توتر اللاعبين داخل ميدان اللعب.. الإدارة التحكيمية للمباراة وكيفية الحس التحكيمي بصعوبتها وبدلا من ان يسهل المباراة علي نفسة كان سببا في تصعيب المباراة نتيجة القرارات العكسية خاصة علي منتخب مصر.

أكد: "التردد في اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب وانتظار ردود افعال اللاعبين وخامسا : تمركز الحكم في المباراة مشكلة كبيرة نتيجة عدم التركيز في كيفية الخروج من اللعب".

واستطرد: “ألف مليون مبروك لمنتخب ولاعبي مصر علي الأداء والرجولة والروح الجميلة بين اللاعبين كافة اللاعبين ومكسب كبير لمنتخب كبير له مستقبل عظيم انشاء الله.. تحية لحكام مصر ، والجزائر ، والمغرب ، وتونس .. حتي الآن هم الأفضل تحكيميا بالتوفيق لهم جميعا في الأدوار القادمة لتحسين صورة التحكيم بشكل عام”.

