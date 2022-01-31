ياسين بونو: لقائنا أمام منتخب مصر كان متكافئا.. وكنا نريد التتويج بأمم أفريقيا

علق ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب الأول لكرة القدم ، على الخسارة أمام منتخب مصر، في دور الـ 8 بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وفاز منتتخب مصر على نظيره المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية على استاد أحمد أهيدجو في الكاميرون.

وقال بونو في تصريحات تلفزيونية لقناة " أون تايم سبورتس 1":" المباراة أمام منتخب مصر كانت متكافئة، ولعبت على جزئيات صغيرة".

وأضاف:" منتخب مصر تمكن في النهاية من استغلال هذه الجزئيات والفوز بالمباراة".

وتابع :" نحن الأن صعب نقول من سيفوز بالبطولة، نحن كنا نريد ان نفوز باللقب الأفريقي وحظ موفق لمصر في المباريات المقبلة".

وضرب المنتخب المصري بذلك موعدا مع نظيره الكاميروني في نصف نهائي البطولة، بعدما فاز الأخير على جامبيا مساء السبت.