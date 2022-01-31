عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسين بونو: لقائنا أمام منتخب مصر كان متكافئا.. وكنا نريد التتويج بأمم أفريقيا

مصر والمغرب
مصر والمغرب

علق ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب الأول لكرة القدم ، على الخسارة أمام منتخب مصر، في دور الـ 8 بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وفاز منتتخب مصر على نظيره المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية على استاد أحمد أهيدجو في الكاميرون.

وقال بونو في تصريحات تلفزيونية لقناة " أون تايم سبورتس 1":" المباراة أمام منتخب مصر كانت متكافئة، ولعبت على جزئيات صغيرة".

وأضاف:" منتخب مصر تمكن في النهاية من استغلال هذه الجزئيات والفوز بالمباراة".

وتابع :" نحن الأن صعب نقول من سيفوز بالبطولة، نحن كنا نريد ان نفوز باللقب الأفريقي وحظ موفق لمصر في المباريات المقبلة".

وضرب المنتخب المصري بذلك موعدا مع نظيره الكاميروني في نصف نهائي البطولة، بعدما فاز الأخير على جامبيا مساء السبت.

ياسين بونو منتخب المغرب منتخب مصر كأس أمم أفريقيا بالكاميرون جامبيا

ترشيحاتنا

رجالة .. سفير مصر في الكاميرون يعلق على فوز مصر على المغرب

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

رقية شرعية للعين والحسد فى الرزق والنفس والبيت والأولاد

اليوم.. طلاب معاهد الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان في التفسير والكيمياء

رسميًا.. الإسماعيلي يتعاقد مع عمرو الحلواني حتى نهاية الموسم

الدفاع الإماراتية تعلن تدمير منصة إطلاق الصاروخ الباليستي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

حريق عقار سكني خلف مسجد الحسين والحماية المدنية تنقذ محتجزين من النيران

آخر تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

محمد صلاح يرقص على أنغام محمود الليثي بعد تخطي عقبة المغرب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

بعد 22 سرقة فاشلة.. لحظة إمساك لص بشاشة تليفزيون 70 بوصة

فيديو

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ