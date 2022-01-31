أمم إفريقيا.. كوت ديفوار والمغرب وش السعد على منتخب مصر

تغلب منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد فى إطار منافسات ريع نهائى كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

ويواجه منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الكاميرون فى نصف نهائى كان ٢٠٢١ يوم الخميس المقبل.

ويعتبر منتخبا المغرب وكوت ديفوار وش السعد على منتخب مصر الوطنى على مدار المواجهات التي جمعت بينهما على مدار النسخ ال ٣٢ الماضية.

وحقق منتخب مصر الوطنى لقب بطولة أمم إفريقيا عندما واجه فى نسخ سابقة ببطولة كأس أمم إفريقيا وتغلب علي الفريقين فى النسخ السابقة.

صدى البلد يستعرض النسخ السابقة التى فاز خلالها منتخب مصر الوطنى على المغرب وكوت ديفوار وتوج خلالها بلقب كأس أمم إفريقيا.

في نسخة عام 1986 التي استضافتها القاهرة واجه منتخب مصر الوطنى نظيره منتخب كوت ديفوار والمغرب ونجح فى الفوز علي الفريقين وفازت مصر باللقب.

واستضافت بوركينا فاسو عام 1998 بطولة كأس أمم إفريقيا وواجه منتخب الفراعنة الكبار منتخبي كوت ديفوار والمغرب وفازت مصر باللقب القاري.

وفى النسخة التى استضافتها القاهرة عام 2006 واجه منتخب مصر الوطنى نظيره منتخب كوت ديفوار والمغرب وفازت مصر باللقب الإفريقي.

قوى النسخة رقم ٣٣ الخالية كان 2021 فاز منتخب مصر الوطنى على كوت ديفوار بركلات الترجيح وتغلب على نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف ليواجه صاحب الأرض والجمهور منتخب الكاميرون فى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا وينتظر تحقيق الفوز من أجل بلوغ المباراة النهائية وحصد اللقب القاري الثامن فى تاريخه.

وحرصت عدد من وسائل الإعلام العالمية، على إبراز اللفتة الطيبة التي أقدم عليها لاعبو منتخب مصر، في مواساة لاعبي المنتخب المغربي، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

ونشر عدد من وسائل الإعلام العالمية المهتمة بالأخبار الرياضة صورا لمواساة لاعبي المنتخب المصري للأشقاء المغاربة، لتسليط الضوء على الروح الطيبة التي تجمع البلدين.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 في الجابون.

وتفوق منتخب مصر على المغرب للمرة الثانية على التوالي في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد أن فاز عليه في 2017، بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.