عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم إفريقيا.. كوت ديفوار والمغرب وش السعد على منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

تغلب منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد فى إطار منافسات ريع نهائى كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

 

ويواجه منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الكاميرون فى نصف نهائى كان ٢٠٢١ يوم الخميس المقبل.

ويعتبر منتخبا المغرب وكوت ديفوار وش السعد على منتخب مصر الوطنى على مدار المواجهات التي جمعت بينهما على مدار النسخ ال ٣٢ الماضية.

 

وحقق منتخب مصر الوطنى لقب بطولة أمم إفريقيا عندما واجه فى نسخ سابقة ببطولة كأس أمم إفريقيا وتغلب علي الفريقين فى النسخ السابقة.

 

صدى البلد يستعرض النسخ السابقة التى فاز خلالها منتخب مصر الوطنى على المغرب وكوت ديفوار وتوج خلالها بلقب كأس أمم إفريقيا.

 

في نسخة عام 1986 التي استضافتها القاهرة واجه منتخب مصر الوطنى نظيره منتخب كوت ديفوار والمغرب ونجح فى الفوز علي الفريقين وفازت مصر باللقب.

 

واستضافت بوركينا فاسو عام 1998 بطولة كأس أمم إفريقيا وواجه منتخب الفراعنة الكبار منتخبي كوت ديفوار والمغرب وفازت مصر باللقب القاري.

وفى النسخة التى استضافتها القاهرة عام 2006 واجه منتخب مصر الوطنى نظيره منتخب كوت ديفوار والمغرب وفازت مصر باللقب الإفريقي.

 

قوى النسخة رقم ٣٣ الخالية كان 2021 فاز منتخب مصر الوطنى على كوت ديفوار بركلات الترجيح وتغلب على نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف ليواجه صاحب الأرض والجمهور منتخب الكاميرون فى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا وينتظر تحقيق الفوز من أجل بلوغ المباراة النهائية وحصد اللقب القاري الثامن فى تاريخه.

 

وحرصت عدد من وسائل الإعلام العالمية، على إبراز اللفتة الطيبة التي أقدم عليها لاعبو منتخب مصر، في مواساة لاعبي المنتخب المغربي، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

 

ونشر عدد من وسائل الإعلام العالمية المهتمة بالأخبار الرياضة صورا لمواساة لاعبي المنتخب المصري للأشقاء المغاربة، لتسليط الضوء على الروح الطيبة التي تجمع البلدين.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 في الجابون.

 

وتفوق منتخب مصر على المغرب للمرة الثانية على التوالي في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد أن فاز عليه في 2017، بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

منتخب مصر كارلوس كيروش منتخب المغرب كاس امم افريقيا الكاميرون

ترشيحاتنا

15 صورة ترصد هدوء لجان أولى ثانوي أثناء امتحان الفيزياء اليوم

كلب يجيد مهارات إنقاذ المرضي بإتقان الإسعافات الأولية.. ما القصة؟

أمم إفريقيا.. كوت ديفوار والمغرب وش السعد على منتخب مصر

خبير: إسرائيل تنتهج سياسة الردع ضد حزب الله عبر سوريا

اليوم.. آخر موعد للتقديم على 37 فرصة عمل بليبيا برواتب 20 ألف جنيه

مرصد الأزهر يواجه جرائم استهداف دور العبادة بإصدار جديد في معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب القليوبية وسط حالة من التقلبات الجوية.. شاهد

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

منحة وفاة ومكافأة نهاية الخدمة و60 عاما للتعاقد.. إقرار مواد جديدة بمشروع قانون العمل

الحرارة تسجل 2 تحت الصفر.. طقس اليوم شديد البرودة وأمطار على هذه المناطق

لازم يقعد .. رضا عبدالعال يهاجم مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

سوبر مان عين شمس .. شاب يتدخل لإنقاذ طفل من السقوط بالدور الثالث

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ