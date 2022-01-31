ضبط 114 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

حملات تموينية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حملات تموينية في البحيرة





في نفس السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على المخابز بمركزى ( رشيد، الرحمانية )، أسفرت الحملات عن الآتي :-



- ٧ مخابز لإنتاجها الخبز المدعم ناقص الوزن .



- مخبزان تصرفا فى ١١٤ شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق .



- ٩ مخابز قامت بإنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن وتم غلق مخبز لمدة شهر



- تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات



- محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز المدعم للمواطنين



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.