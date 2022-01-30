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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

محافظ البحيرة يعتمد عدداً من المخططات التفصيلية للقضاء على العشوائيات

اعتماد المخططات التفصيلية
اعتماد المخططات التفصيلية في البحيرة

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق وفقا لأحكام القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 

ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بجميع مدن ومراكز المحافظة، والمخطط كالآتي:

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اعتماد المخططات التفصيلية 


- اعتماد خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة امتداد شمال شرق مركز إدكو. 
- خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة شمال غرب.
- خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة تحزيم العشوائيات (أ).
-خريطة المخطط التفصيلى لمنطقة تحزيم العشوائيات (ب).
- خريطة المخطط التفصيلي للمنطقة الحرفية. 
- خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة تحزيم العشوائيات (ج).

كما اعتمد اللواء هشام آمنة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق  بنطاق مراكز رشيد وكفر الدوار وشبراخيت كالآتي:
- خريطة تعديل المخطط التفصيلي لقرية محلة الأمير التابعة للوحدة المحلية لقرية محطة الأمير مرکز رشید.
- خريطة المخطط التفصيلي لقرية كفر قشاش التابعة للوحدة المحلية لقرية أورين مركز شبراخيت. 
- اعتماد خريطة المخطط التفصيلي لقرية العلامية التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة مركز الدلنجات.

من جانبها، صرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، وذلك عند اعتماد المخططات التفصيلية.
 

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