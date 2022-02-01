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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ليس من بينها أوميكرون.. 4 أمراض تصيب الأطفال في ظل كورونا

أمراض تصيب الأطفال
أمراض تصيب الأطفال

مع انتشار متغير أوميكرون Omicron من فيروس كورونا covid-19، من الطبيعي جدًا أن يشعر الآباء بالقلق بشأن صحة أطفالهم، نظرًا لأن الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر هم المجموعة الوحيدة غير المحصنة، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ويعانون من أعراض أكثر حدة.

أمراض تصيب الأطفال

من المهم إجراء اختبار لطفلك بمجرد ملاحظة أي أعراض لفيروس كورونا ولكن الاختبار السلبي ليس علامة فارقة يجب تحقيقها، وفيما يلي الأمراض غير المعدية التي وجد الممارسون الطبيون أنها منتشرة بين الأطفال.

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1- الخناق

الأطفال في الفئة العمرية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات معرضون للإصابة بالخناق حيث يكون الصوت الأجش مصحوبًا بسعال بصوت عالٍ ونباحي، وتشمل الأعراض الأولية للخناق الحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق. يظهر السعال النباحي العالي بعد يومين إلى ثلاثة أيام وقد يصاب بعض الأطفال أيضًا بالصرير - وهو ضجيج شديد يُلاحظ أثناء التنفس. 

تتفاقم أعراض الخناق في الليل، حيث أظهر الكثير من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أعراضًا مماثلة، على الرغم من أن الخناق خفيف وتهدأ أعراضه بعد ثلاثة إلى أربعة أيام، فمن المستحسن إجراء اختبار لـ فيروس كورونا إذا أظهر طفلك أعراضًا مماثلة.

2- نزلات البرد 

يتعرض الطفل للإصابة بـ نزلات البرد بالعطس وانزعاج الأنف، يمكن أن يصاب الأنف بالرشح أو الانسداد وقد يصاحبه ارتفاع في بعض الأحيان أيضًا، من المهم أيضًا ملاحظة أن الإفراط في العلاج في حالة نزلات البرد لا يساعد لأنه يأخذ مجراه على أي حال، ويتم تناول الأدوية الموصوفة عادة لتخفيف الانزعاج في الغالب، من المهم ملاحظة أن نزلات البرد لن تكون مصحوبة بأية أعراض إضافية مثل الغثيان أو الإسهال.

3- التهاب الحلق 

التهاب الحلق هو مرض آخر يتم تشخيصه بشكل شائع عند الأطفال، خاصة خلال فصل الشتاء، يتميز التهاب الحلق بالتهاب الحلق والحمى المصاحبة لهما، وكلاهما من أعراض العدوى التي يسببها البديل أوميكرون، يصاحب التهاب الحلق العقدي أيضًا لوزتان حمراء ومتورمة تظهر عليها بقع بيضاء أيضًا على سقف الفم وفي بعض الأحيان قد تظهر الطفح الجلدي على الرقبة. يؤدي تورم اللوزتين إلى صعوبة تناول أو شرب أي شيء. 

4- الإنفلونزا 

يعد إخبار الأنفلونزا من أصعب الأشياء التي يجب القيام بها بسبب التشابه في الأعراض، مع الأطفال يصبح التمييز بين الاثنين أكثر صعوبة لأن الأطفال لا يستطيعون دائمًا شرح أعراضهم بوضوح، فإن أعراض الأنفلونزا مفاجئة مقارنة بـ فيروس كورونا أو نزلات البرد، وكلاهما يظهر أعراضًا تدريجية.

الاطفال اعراض الانفلونزا التهاب الحلق الأنفلونزا فيروس كورونا تغير أوميكرون

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