الجوافة والكيوي أبرزها .. أطعمة صحية لـ تقوية جهاز المناعة

يتعرض الكثير من الاشخاص للإصابة بنزلات البرد و الإنفلونزا مع التقلبات الجوية التي تشاهدها البلاد، فيحتاج العديد إلي تقوية جهاز المناعة بغرض التصدي للأمراض و الفيروسات التي تزيد في فصل الشتاء نظرا لبرودة الجو.



قدمت الدكتورة جيهان أحمد الدمرداش، أخصائية الجلدية والتجميل و الليزر أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أطعمة تقوى جهاز المناعة وتحميك من الإصابة بـ نزلات البرد والفيروسات.



أطعمة صحية لـ تقوية جهاز المناعة



-السبانخ

تحتوى علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين سي والحديد، وجميعها عناصر غذائية من دورها تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد.

-البروكلي

كنز مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومنها فيتامين أ وسي، وأيضا غني بمضادات الأكسدة ونسبة عالية من الألياف، لذا فتناولك له يعد قيمة غذائية جيدة.

-الفلفل الألوان

يحتوي علي مضادات الأكسدة وفيتامين سي مما يعمل على رفع جهاز المناعة ويساعد على حمايتك من الأمراض.

-البرتقال

كنز غني بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، وتناوله له خلال فصل الشتاء يعد من الحيل الجيدة التي تقوي الجهاز المناعي الحد من الإصابة بنزلات البرد.

-الكيوي

يحتوي علي حمض الفوليك وفيتامين سي والبوتاسيوم ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد.

- الجوافة

مليئه بقيمتها الغذائية العالية فهي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي و تحتوي على فيتامين أ و الألياف الغذائية و البوتاسيوم و المغنيسيوم و النحاس و جميعها تعتبر من العناصر الهامة لصحة الجسم .

و ايضا تقوية البصر و الوقاية من الأمراض التى قد تصيب العين و ذلك لأنها غنية بفيتامين أ .

