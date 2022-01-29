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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الجوافة والكيوي أبرزها .. أطعمة صحية لـ تقوية جهاز المناعة

تقوية جهاز المناعة
تقوية جهاز المناعة

 يتعرض الكثير من الاشخاص للإصابة بنزلات البرد و الإنفلونزا مع التقلبات الجوية التي تشاهدها البلاد، فيحتاج العديد إلي تقوية جهاز المناعة بغرض التصدي للأمراض و الفيروسات التي تزيد في فصل الشتاء نظرا لبرودة الجو.


قدمت الدكتورة  جيهان أحمد الدمرداش، أخصائية الجلدية والتجميل و الليزر أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أطعمة تقوى جهاز المناعة وتحميك من الإصابة بـ نزلات البرد والفيروسات.


أطعمة صحية لـ تقوية جهاز المناعة 


-السبانخ
تحتوى علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين سي والحديد، وجميعها عناصر غذائية من دورها تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد.
-البروكلي
كنز مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومنها فيتامين أ وسي، وأيضا غني بمضادات الأكسدة ونسبة عالية من الألياف، لذا فتناولك له يعد قيمة غذائية جيدة.
-الفلفل الألوان
يحتوي علي مضادات الأكسدة وفيتامين سي مما يعمل على رفع جهاز المناعة ويساعد على حمايتك من الأمراض.
-البرتقال
كنز غني بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، وتناوله له خلال فصل الشتاء يعد من الحيل الجيدة التي تقوي الجهاز المناعي الحد من الإصابة بنزلات البرد.
-الكيوي
يحتوي علي حمض الفوليك وفيتامين سي والبوتاسيوم ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد.
- الجوافة 
مليئه بقيمتها الغذائية العالية فهي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي و تحتوي على فيتامين أ و الألياف الغذائية و البوتاسيوم و المغنيسيوم و النحاس و جميعها تعتبر من العناصر الهامة لصحة الجسم  .
و ايضا تقوية البصر و الوقاية من الأمراض التى قد تصيب العين و ذلك لأنها غنية بفيتامين أ .
 

المناعة تقوية جهاز المناعة نزلات البرد فصل الشتاء طعمة تقوى جهاز المناعة

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