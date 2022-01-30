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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل الزيوت الطبيعية لتدليك الأطفال فى الشتاء

الزيوت الطبيعية للأطفال
الزيوت الطبيعية للأطفال

تعد الزيوت الطبيعية من أفضل المواد التى تستخدم فى العناية بالجسم والبشرة وتجعل الإنسان أكثر نشاطا فى مختلف فصول السنة وهذا ينطبق على الأطفال والكبار.

ولكن بالنسبة للأطفال وحديثي الولادة فيجب اختيار أنواع الزيوت الطبيعية بعناية شديدة لأن أجسامهم لن تتحمل بعض الأنواع كما يجب أن يتم شرائها من أماكن موثوقة لضمان جودتها وتخزينها بشكل صحيح.

نعرض لكم أفضل الزيوت الطبيعية التى تصلح لتدليك أجسام الأطفال في الشتاء وفقا لما جاء في موقع “ babydestination” .

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 بعض الزيوت الطبيعية التي يجب استخدامها خلال الشتاء للأطفال، هي: زيت اللوز وزيت الزيتون والسمن البلدي (الزبدة المصفاة).

كما يمكن الاستعانة بـ زيت جوز الهند فله القدرة على تبريد الجسم ويفضل استخدامه خلال فصل الصيف، ومع ذلك فهو مرطب رائع للبشرة الجافة، وإذا كنت ترغب في استخدام زيت جوز الهند ، يمكنك مزجه بزيت الزيتون أو اللوز للحصول على أفضل النتائج.

استخدمت العائلات الهندية زيت الخردل لتدليك الأطفال لأجيال لأنه يضفي الدفء الفوري ورائع لنمو عضلات الطفل ولكنه في نفس الوقت زيت قوي ولاذع، و إذا كان طفلك يعاني من الإكزيما أو يشعر بالحكة والتهيج بعد تدليك زيت الخردل فتجنبيه.

تذكري أن بشرة الطفل حساسة للغاية وسريعة التهيج لذا يجب التأكد من جودة الزيوت الطبيعية ومناسبتها لبشرة الطفل قبل استخدامها.

الزيوت الطبيعية الاطفال زيت الزيتون الشتاء زيت جوز الهند العناية بالجسم حديثي الولادة

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