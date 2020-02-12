مش هتستغنى عنها أبدا.. 3 زيوت طبيعية لـ تقوية الشعر

أشارت بعض الدراسات إلى أن تدليك الزيوت الأساسية في فروة رأسك يوميًا ، قد يساعد في تعزيز نمو الشعر، والذي يتطلب خلط الزيوت الأساسية ذات فائدة قوية.
لذا تعرفي على الزيوت الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنها بعد اليوم، وفقًا لموقع "wikihow".
الزيوت الطبيعية الصحية للشعر:
- زيت اللافندر
أثبتت الأبحاث أن زيت اللافندر يعزز من نمو الشعر، وتقوية فروة الرأس وتعميق الجذور، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات في فروة الرأس، كما انه يساعد في الاسترخاء.
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- زيت النعناع
زيت النعناع واحد من أفضل الزيوت الطبيعية التي تساعد في تقليل من قشرة الشعر المتسببة في تساقط الشعر، يستخدم بعد الاستحمام مباشرة.
- زيت الزيتون
من المعروف أن زيت الزيتون يستخدم في طهي الطعام، ولكن هناك فرق بين زيت زيتون للشعر والآخر للطعام، فزيت الزيتون يعمل على تقوية الشعر بطريقة فعالة.