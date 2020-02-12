مش هتستغنى عنها أبدا.. 3 زيوت طبيعية لـ تقوية الشعر

أشارت بعض الدراسات إلى أن تدليك الزيوت الأساسية في فروة رأسك يوميًا ، قد يساعد في تعزيز نمو الشعر ، والذي يتطلب خلط الزيوت الأساسية ذات فائدة قوية.





لذا تعرفي على الزيوت الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنها بعد اليوم، وفقًا لموقع "wikihow".





الزيوت الطبيعية الصحية للشعر:





- زيت اللافندر

أثبتت الأبحاث أن زيت اللافندر يعزز من نمو الشعر ، وتقوية فروة الرأس وتعميق الجذور، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات في فروة الرأس، كما انه يساعد في الاسترخاء.









- زيت النعناع





زيت النعناع واحد من أفضل الزيوت الطبيعية التي تساعد في تقليل من قشرة الشعر المتسببة في تساقط الشعر، يستخدم بعد الاستحمام مباشرة.





- زيت الزيتون



