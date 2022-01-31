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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفه مليون جنيه.. تطوير ممشى أهل منيا القمح بطول 1.2 كيلو متر

صدى البلد

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير ممشى أهل منيا القمح  بطول 1.2 كيلو متر بدءاً من كوبري هندسة الري وصولاً لكوبري نادي المعلمين وبتكلفة مليون جنيهاً ليمثل متنفساً جديداً يليق بمدينة منيا القمح.

 

استمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ مشروع تطوير الممشى حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال التطوير شملت إقامة سور خرساني مزود بالحديد وإنشاء مقاعد رخامية وبرجولات لجلوس المواطنين وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار بالإضافة إلى غرس أعمدة إنارة بشكل جمالي وإنشاء مطالع ومنازل على رصيف الممشى لسهولة حركة ذوى الهمم.

 

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أشاد المحافظ بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالممشى السياحي، مؤكداً أنه من حق كل مواطن أن يجد مكاناً مناسباً للتنزه مع أسرته وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة منيا القمح أمام مواطنيها وزائريها ، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

أعرب أهالي مدينة منيا القمح عن سعادتهم بزيارة محافظ الشرقية لهم ومشاركتهم افتتاح أعمال تطوير وتجميل ميدان الشهيد  أحمد المنسي وممشى أهل منيا القمح والذي يمثل نقلة نوعية وحضارية لأهالي المدينة.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المدينة.

منيا القمح محافظ الشرقية الشهادة الإعدادية ممدوح غراب مشروعات أعمال التطوير

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