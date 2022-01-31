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جامعة القاهرة تطرح عددا من الأنشطة الطلابية.. وسياسة واقتصاد تنظم المدرسة الشتوية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تقترب كليات جامعة القاهرة من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022، وتستعد الكليات للأنشطة الطلابية المختلفة خلال فترة إجازة منتصف العام، حيث تهتم جامعة القاهرة بمختلف الأنشطة بجانب الحياة المدرسية.

 

ومن جانبه كشف  الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن الأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية خلال فترة إجازة منتصف العام.

 

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد، إن هناك عددا من الأنشطة الطلابية ستقام فترة إجازة منتصف العام منها المدرسة الشتوية التى تنفذ كل عام، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة سيقوم تنفيذها عندما تحصل الكلية على الموافقة. 

 

وفى نفس السياق ، أعلنت جامعة القاهرة،  عن إطلاق مسابقة فى عدد من الموضوعات القومية التنموية، وذلك في إطار مشروع قومي مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي.

 

وستكون لإعداد أفضل مشروع تنموي وإعداد أفضل ورقة سياسات، كما تم تحديد موضوعات مسابقة أفضل مشروع تنموي في أحد الموضوعات الآتية: (التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، المشروعات الصديقة للبيئة، دعم المنظومة الصحية، ابتكارات لتحسين الخدمة العامة تشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة).

 

أما موضوعات مسابقة أفضل ورقة سياسات ستكون في أحد الموضوعات الآتية: (إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم، تنمية الوعي بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، إصلاح منظومة الرعاية الصحية).

 

وقال الدكتور محمود السعيد منسق المشروع  وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه سوف يتم تقسيم المتقدمين في كل مسابقة إلى عدد من الفرق البحثية، بحيث يتكون كل فريق من 5 أعضاء بحد أقصى، بينهم عضو واحد على الأقل من طلاب مرحلة الدراسات العليا أو أعضاء الهيئة المعاونة و 2 كحد أقصى من طلاب الفرق النهائية بمرحلة البكالوريوس/ الليسانس في مسابقة ورقة السياسات، و 3 كحد أقصى من طلاب الفرق النهائية بمرحلة البكالوريوس/الليسانس في مسابقة المشروع التنموي.

 

‎وأشار منسق المشروع، إلى أنه سيتم توفير دورات تدريبية للفرق المشاركة بكل مسابقة، وستتم التدريبات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وسيمنح المشاركون شهادة اجتياز البرنامج التدريبي من جامعة القاهرة، كما سيتم منح جوائز مالية لأفضل مشروعين بحثيين وأفضل ورقتين للسياسات واختيارهما للمنافسة على مستوى الجمهورية . 

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على الجانب الآخر ، أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المسابقة الأولمبية التى أعلنت عنها وزارة التعليم العالى والتى سوف تقام فى مجال الانترنت وفى كافة الصناعات المصرية والمشروعات القومية القائمة فى كافة قطاعات الدولة مثل ( قطاع التعليم - التعليم العالى و البحث العلمى - قطاع الزراعة - قطاع الصحة … ) ، وذلك لطلاب وخريجى الجامعات المصريه تحت اشراف اساتذة الجامعات.

تستهدف هذه المسابقة الوصول إلى اكبر عدد من الباحثين الجدد و الطلاب فى مجال إنترنت الأشياء وتوفير التعليم الملائم لهم ، مما يتيح الوصول الى فرص العمل تليق بجديتهم وتحصيلهم فضلًا عن إلقاء الضوء على الصروح التعليمية التى ينتسبون اليها .

سيتم تقييم الافكار المطروحة من لجنة رفيعة المستوى وتوزيع جوائز مالية قيمة لكل من الطلاب الفائزين وأساتذتهم الذين تبنوا الأفكار فى مجال انترنت الأشياء.

لابد ان يكون المتقدم طالبا جامعيا او خريجاً وسيتم تقييم المشروعات تقييم دولى .

ستتم إقامة حفل توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالتزامن مع انتهاء الدائرة المستديرة يوم ٢٢ فبراير عام ٢٠٢٢ .

 

وجه الدكتور محمد الخشت بضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء وحدة لرعاية  النوابغ والموهوبين بكل الجامعات، وتم تنفيذ التوجيه في جامعة القاهرة بتفعيل وتوسيع عمل الوحدة المنشأة عام 2019  مع إدخال عدة شُعب بداخلها منها: رعاية المواهب العلمية والمواهب التكنولوجية والمواهب الرياضية والمواهب الفنية مع الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توافر خطة تنفيذية للبحوث داخل كل جامعة لخدمة المجتمع، مع رصد 200 مشروع قامت الجامعة بتنفيذه لخدمة المجتمع حتى الآن، كما تمت مناقشة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025/2021 لعدد من المشروعات التي تخدم المجتمع والقضايا القومية. وشدد رئيس الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في خدمة المجتمع المحيط.

 

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة وتطويرها في، ودور الجامعة في عمليات تطوير الوعي، ووجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمدن الذكية والمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون للطلاب، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم. وكلف رئيس جامعة القاهرة، العمداء بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية للكليات والمراكز وربطها بالموقع الإلكتروني للجامعة وتفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجي ومراكز التدريب بالجامعات لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة القاهرة الانشطة الطلابية كلية الاداب جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت

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