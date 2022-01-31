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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: استحداث وتطوير عدد من الدبلومات المهنية والبرامج واللوائح التعليمية لسد الفجوة المعرفية

مجلس جامعة القاهرة
مجلس جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

 

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور محمد الخشت بضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء وحدة لرعاية  النوابغ والموهوبين بكل الجامعات، وتم تنفيذ التوجيه في جامعة القاهرة بتفعيل وتوسيع عمل الوحدة المنشأة عام 2019  مع إدخال عدة شُعب بداخلها منها: رعاية المواهب العلمية والمواهب التكنولوجية والمواهب الرياضية والمواهب الفنية مع الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توافر خطة تنفيذية للبحوث داخل كل جامعة لخدمة المجتمع، مع رصد 200 مشروع قامت الجامعة بتنفيذه لخدمة المجتمع حتى الآن، كما تمت مناقشة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025/2021 لعدد من المشروعات التي تخدم المجتمع والقضايا القومية وشدد رئيس الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في خدمة المجتمع المحيط.

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وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، ضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة وتطويرها، ودور الجامعة في عمليات تطوير الوعي، ووجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمدن الذكية والمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون للطلاب، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم. 

 

وكلف رئيس جامعة القاهرة، العمداء بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية للكليات والمراكز وربطها بالموقع الإلكتروني للجامعة وتفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجي ومراكز التدريب بالجامعات لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقدم مجلس جامعة القاهرة التهنئة بمناسبة ثورة ٢٥ يناير  كما قدم التهنئة للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة 70، وثمن المجلس تضحيات رجال الشرطة وشهدائها الشرفاء والتي تثبت بطولة وعطاء رجال الشرطة في سبيل تحقيق الأمن في ربوع الوطن.

 

وأشاد مجلس الجامعة بتصدر جامعة القاهرة في عدد الأبحاث المنشورة دوليًا لعام 2021 بنسبة مساهمة 16.8% من إنتاج البحث العلمي في مصر على مستوى الجامعات والمراكز البحثية؛ وبفارق الضعف عن أعلى جامعة تليها في الترتيب وفقًا لإحصائيات مؤشر البحث العلمي الذي يصدر عن المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تصدر جامعة القاهرة للجامعات المصرية بتصنيف ويبومتريكس العالمي للاستشهادات المرجعية يناير 2022 بعدد استشهادات بلغت (370.043) استشهادا مرجعيًا. وهو تقدم كبير  عن الأعوام الماضية ، وفى يناير 2021 كانت النتائج كالتالي: جامعة القاهرة هي الأولى مصريا، وبلغ مجمل الاستشهادات لبحوث الجامعة 304838. وفى يناير 2020 كانت النتائج كالتالي: جامعة القاهرة هي الأولى مصريا، وبلغ مجمل الاستشهادات لبحوث الجامعة 212160. ويظهر حساب نسبة التطور في اجمالى الاستشهادات : تقدم في عام 2022 عن عام 2021 بمقدار  21.4% وبالمقارنة بعام 2020 تزداد هذه النسبة إلى 74.4%.

 

ووجه الدكتور محمد الخشت، العمداء بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج بحد أقصى 19فبراير نهاية إجازة منتصف العام الدراسي مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية بشكل كامل لمواجهة فيروس كورونا.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث وتعديل العديد من الدبلومات المهنية والبرامج واللوائح الدراسية بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.

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مجلس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وحدة لرعاية النوابغ والموهوبين إجازة منتصف العام الدراسي فيروس كورونا

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