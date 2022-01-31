1 فبراير … الامتحان الشفوى للقبول بقسم المكتبات والوثائق لطلاب الدبلومات دراسات عليا باداب القاهرة

اعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، موعد امتحان القبول الشفوى قسم المكتبات و الوثائق وتقنية المعلومات للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

وقال الدكتور شريف شاهين ، أن الامتحان الشفوى لطلاب الدبلومات يوم الثلاثاء الموافق ١ من فبراير الجارى .

وكان قد أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي و داخل لجان الامتحان .

واشار " شاهين " ومن يخالف ذلك يحظر من دخول الامتحان ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الاصابة بأى سوء .

و أضاف الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، على ان الامتحانات تسير بشكل طبيعى وفقا للجدول الزمنى المحدد و طبقا للإجراءات الاحترازية ،مشيرا إلى ان امتحانات الفصل الدراسى الاول تنتهى يوم الخميس الموافق ٣ من فبراير الجارى .