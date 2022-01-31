من غير أدوية.. 3 وصفات طبيعية لنمو الشعر

تعاني الكثير من الفتيات بسبب تساقط الشعر، وهناك الكثير من العلاجات المنزلية التي يستخدمها الناس لمحاولة إعادة نمو شعرهم.

ومن أفضل الطرق التي تساعد على نمو الشعر بشكل صحي.

1. التدليك

عن طريق تدليك فروة الرأس مع زيوت الشعر والأقنعة ، يمكنك تحفيز فروة الرأس وتحسين سماكة الشعر، يُعتقد أن التمدد أثناء التدليك يحفز نمو الشعر وتكثيف الخلايا الحليمية الجلدية الموجودة في قاعدة بصيلات الشعر (هذه الخلايا هي مفتاح نمو الشعر وتساقطه وإعادة نموه).

2. عصير البصل

على الرغم من أن عصير البصل تنبعث منه رائحة كريهة، لكن عصير البصل يساعد في تعزيز نمو الشعر وعلاج الثعلبة البقعية ، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجسم بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقط الشعر في أجزاء مختلفة من الجسم.

طريقة الاستخدام

يمكنك شرب عصير البصل عن طريق مزج بعض البصل وعصره.

يمكنك أيضًا وضع العصير على فروة رأسك وشعرك وتركه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو بعد ذلك.

3. زيت إكليل الجبل

إكليل الجبل هو زيت أساسي شائع لتساقط الشعر ونموه.

طريقة الاستخدام

امزج بضع قطرات من زيت إكليل الجبل مع زيت ناقل ، مثل الأرجان أو الجوجوبا ، وقم بتدليكه في شعرك وفروة رأسك قبل الشطف.

يمكنك القيام بذلك عدة مرات في الأسبوع.

يمكنك أيضًا إضافة بعض زيت إكليل الجبل إلى الشامبو والبلسم.