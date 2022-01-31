من الخصم حتى الفصل.. 8 جزاءات تأديبية للعامل بقانون العمل الجديد

أقر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، المادة 116 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنظم الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة، وهى:

الجزاءات التأديبية بقانون العمل

1- الإنذار الكتابي.

2- الخصم من الأجر الأساسي.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون



وانتهى مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الثلاثاء من مناقشة 216 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد.

ومن المقرر أن يعاود المجلس، عقد جلسته لاستكمال المناقشات، حيث تمت الموافقة على الباب الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.