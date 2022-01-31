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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر: الاعتداء الإرهابي ضد المسلمين في فرنسا نتاج للعنصرية البغيضة

آثار الحريق في محل
آثار الحريق في محل بيع اللحوم

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقلق بالغ الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محلًا لبيع اللحوم الحلال بمنطقة "لوت إيه جارون" جنوب غرب فرنسا.

ووفق ما نشرته صحيفة "لو باريزيان" فإنه تم إضرام النيران في واجهة المحل ورسم نقوش مسيئة على جدرانه، مما أسفر عن تدمير كامل للمحل والذي تبلغ مساحته حوالي 500 متر مربع.

وتعقيبًا على هذا الاعتداء الإرهابي، يؤكد المرصد أن هذه الحوادث التي تستهدف المسلمين وممتلكاتهم، إنما هي نتاج للعنصرية البغيضة التي طالما حذر منها الأزهر في مواقف عديدة، وأنها تهدد بالأساس استقرار وسلامة المجتمعات، فضلاً عن أن التهاون في التعامل مع هذه الأحداث العنصرية والمتطرفة يؤدي إلى اتساع الفجوة بين أبناء الوطن، وتكرارها مجددًا.

الأزهر فرنسا الإرهاب مرصد الأزهر عنصرية الحوادث مكافحة التطرف

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