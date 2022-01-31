عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يواجه جرائم استهداف دور العبادة بإصدار جديد في معرض الكتاب

صدى البلد

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "جرائم استهداف دور العبادة - دراسة تحليلية لأبرز الجرائم خلال الفترة من 2015م إلى 2019م"، من إصدارات مركز الأزهر لمكافحة التطرف.

يشير الكتاب إلى أن دور العبادة تحتل قدسية ومكانة كبيرة في قلوب أصحاب الأديان جميعًا، فهي مهوى الأفئدة وملاذ الأرواح، وفيها يجد أتباع الأديان الراحة من عناء الحياة ومشقة السعي؛ لذا اجتمعت كلمة العقلاء في العالم قديمًا وحديثًا على وجوب احترامها وصيانتها وحمايتها، وقد خص الإسلام دور العبادة -إسلامية كانت أم مسيحية أم يهودية - أم غير ذلك بالرعاية التامة، وجعل حمايتها حقًا ثابتًا وواجبًا شرعيًا على كل مسلم ومسلمة استنادًا لحرية الاعتقاد.

وأضاف مرصد الأزهر في كتابه أن حماية دور العبادة تعتبر جزءًا أصيلًا من الحفاظ على الهوية الإنسانية والوطنية والدينية والثقافية للمجتمعات كافة، وبالتالي ينبغي على الجميع أن يتصدى لكل محاولات الإساءة أو الاعتداء عليها؛ لمساس ذلك بأصول الإنسان ومقدساته.

ويلفت مرصد الأزهر من خلال كتابه إلى أن المعتدين على حرمات دور العبادة لا يخرجون عن صنفين من البشر، الأول: صنف ارتدى عباءة الإسلام وحكم على غيره بالكفر والردة، وراح يستهدف كل الناس في مأمنهم ومنامهم ومنازلهم، وهؤلاء هم الإرهابيون الذين تستروا بالدين وتذرعوا بالشرائع وتجرأوا على خالقهم ولم يسلم من شرورهم أحد. أما الصنف الآخر: فهو الكاره لغيره بصفة عامة وللمسلمين بصفة خاصة، فلا يعترف بتعايش ولا يؤمن بتكامل، ويؤذي غيره من الجنسيات الأخرى أيا كانت ديانته، وهؤلاء يمثلهم – فيما يرى المرصد – حركات اليمين المتطرف في دول الغرب التي تتعصب لهويتها العرقية والدينية والثقافية.

وقدم مرصد الأزهر خلال الكتاب عددًا من التوصيات للحد من جرائم استهداف دور العبادة، مستندًا في إصداره لتلك التوصيات إلى ما توصل إليه من أسباب كامنة وراء انتشار تلك الظاهرة وبعد معرفته لدوافع منفذيها، من أبرز تلك التوصيات:
1- استمرار اتخاذ الإجراءات والاحتياطات التي تحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا.
2- ضرورة مكافحة كافة أشكال ممارسات اليمين المتطرف بكل قوة.
3- اعتبار الاعتداء على دور العبادة جريمة إرهابية وتغليظ عقوبتها.
4- إدانة مروجي خطاب الكراهية ضد جميع الأديان في جميع أنحاء العالم.
5- تطبيق خطة عمل حماية المواقع الدينية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة في 2019م.
6- إعداد مناهج تعليمية وإطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالآخر ونبذ العنف والتشجيع على التآلف والتآخي.

ويشتمل كتاب "جرائم استهداف دور العبادة" على أربعة فصول، الأول: "أهمية دور العبادة"، الثاني: "التنظيمات والحركات الإرهابية"، ويأتي الفصل الثالث تحت عنوان "اليمين المتطرف واستهداف دور العبادة"، بينما يحلل الفصل الرابع ردود الفعل الدولية والمحلية مبرزًا ردود أفعال "الأزهر الشريف" ومرصده على الاعتداءات.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

IMG-20220131-WA0002
IMG-20220131-WA0002
الأزهر مرصد الأزهر اليمين المتطرف مكافحة التطرف معرض الكتاب مكافحة

ترشيحاتنا

15 صورة ترصد هدوء لجان أولى ثانوي أثناء امتحان الفيزياء اليوم

كلب يجيد مهارات إنقاذ المرضي بإتقان الإسعافات الأولية.. ما القصة؟

أمم إفريقيا.. كوت ديفوار والمغرب وش السعد على منتخب مصر

خبير: إسرائيل تنتهج سياسة الردع ضد حزب الله عبر سوريا

اليوم.. آخر موعد للتقديم على 37 فرصة عمل بليبيا برواتب 20 ألف جنيه

مرصد الأزهر يواجه جرائم استهداف دور العبادة بإصدار جديد في معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

أمطار غزيرة تضرب القليوبية وسط حالة من التقلبات الجوية.. شاهد

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

منحة وفاة ومكافأة نهاية الخدمة و60 عاما للتعاقد.. إقرار مواد جديدة بمشروع قانون العمل

الحرارة تسجل 2 تحت الصفر.. طقس اليوم شديد البرودة وأمطار على هذه المناطق

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

سوبر مان عين شمس .. شاب يتدخل لإنقاذ طفل من السقوط بالدور الثالث

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ