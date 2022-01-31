بالعربي .. ريم مصطفى تشوق جمهورها لـ مسلسل سوتس "رمضان 2022"

روجت الفنانة،ريم مصطفي لمسلسلها الجديد في رمضان ونشرت البوستر الترويجي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت ريم مصطفي معلقة من خلال البوستر:COMING SOON .

ونشر المنتج طارق الجناينى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ، بوسترات مسلسل سوتس ، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى القادم .

مسلسل سوتس من بطولة آسر ياسين، وهو النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

مسلسل سوتس من المقرر أن يشارك فى بطولته كل من أحمد داوود وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى .