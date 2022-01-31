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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يتفقد مجزر البساتين ويطلق مشروع صكوك الإطعام.. غدا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يتفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجزر البساتين، غدًا الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022م الساعة 10,30 صباحًا ويعلن عن انطلاق مشروع صكوك الإطعام .

مشروع صكوك الإطعام

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين  بديوان عام وزارة الأوقاف لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية .

وخلال اللقاء ناقش وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء ما يتصل بعمارة المساجد بالمحافظة ، حيث تم تخصيص مبلغ (سبعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه) لعمارة المساجد بجنوب سيناء خلال الأشهر الخمسة المقبلة ، من أهمها : المسجد الكبير الجاري إعداد تصميمات إنشائه بمدينة نويبع ، إضافة إلى فرش بعض المساجد من أهمها تجديد فرش مسجد السلام بطابا ، حيث تنقل منه بإذن الله تعالى شعائر صلاة الجمعة 18 مارس 2022م بمناسبة احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي للمحافظة ورفع العلم بمدينة طابا.

من جانبه أشاد  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمشروع صكوك الإطعام ، مؤكدًا أنه يعد أحد أهم مشروعات التكامل الاجتماعي ، ووعد بدعمه ومساندته ، وتم الاتفاق على تخصيص ألف كيلو لحوم شهريًا لمحافظة جنوب سيناء لعدد ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين الأوقاف والمحافظة ، كما تمت مناقشة إطلاق المسابقة القرآنية بالمحافظة ليتم تكريم الفائزين بها في شهر القرآن شهر رمضان المبارك ، وكذلك دعم المحافظة بعدد من الأئمة والعمال من خلال الإعلان الجاري إعداده بين الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وزير الاوقاف مجزر البساتين محمد مختار جمعة مشروع صكوك الإطعام محافظ جنوب سيناء

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