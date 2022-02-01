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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تواصل امتحانات التيرم الأول لطلاب الدراسات العليا بإجراءات احترازية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل  كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢١ /  ٢٠٢٢ لطلاب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات )  والتى بدأت  الأربعاء ٥ يناير وتستمر حتى الخميس ٣ فبراير .

 

وأكد  الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية تشديده على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول بشكل دوري .

ومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم تخصيص مدرج ( أ ) للجان الامتحانات مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات ) .
وأشارت " مظلوم " إلى أن الامتحانات تعقد على فترتين من ٩ : ١١ صباحا ومن ١٢ : ٢ ظهرا بفارق ساعة بين الفترتين يتم خلالها تعقيم مدرج الامتحانات .

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وأكدت أنه تم تقسيم فترة الامتحانات لجزئين : من ٥  حتى ١٧ يناير لقسمي علم النفس والاجتماع نظرا لتضمنهم نصف طلاب الدراسات العليا ، اما الجزء الثاني فبدأ من ٢٠ يناير حتى ٣ فبراير ويختص بامتحانات أقسام : اللغة العربية ، اللغات الشرقية ، اللغة العبرية ، اللغة الفرنسية ، اللغة الانجليزية ، الفلسفة ، الحضارة الأوروبية ، التاريخ ، نظم المعلومات الجغرافية ، النقد المسرحي والدراما ، المكتبات والمعلومات ( ولأول مرة يتم فتح باب الدراسات العليا به بنظام الساعات المعتمدة .

جامعة عين شمس التعقيم والتطهير اداب عين شمس الفصل الدراسي الأول اللغة الفرنسية الدراسات العليا والبحوث لجان الامتحانات

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