إجراءات تقديم العذر الطبي بامتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شم، عن إجراءات تقديم العذر الطبي أثناء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.



شملت إجراءات تقديم العذر الطبي:

أولا: يتوجه الطالب إلى إدارة شئون الطلاب بالكلية خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ انتهاء دور الامتحان الذي لم يحضره وبصحبته الأوراق الطبية التي تؤيد عذره (أشعة أو تقرير طبي أو تحاليل… الخ).

ثانيا: تقوم شئون الطلاب باعطائه خطاب موجه إلى الكومسيون الطبي في عبده باشا بجوار كلية الهندسة للتأكد من صحة العذر الطبي للطالب وسيقومون بكتابة تقرير عن حالته واعتماده.

ثالثا: يرجع الطالب بهذا التقرير الى شئون الطلاب بالكلية لتسليمها الاوراق والتقارير ليتم عرضها على لجنة شئون الطلاب للبت في العذر.

رابعا: بعد الموافقة على العذر يبلغ الطالب لكي يمتحن هذه المادة في العام المقبل مع التخلفات اذا كان متغيبا في مادة او مادتين او مع طلاب الدفعة الاصلية اذا كان باقيا للاعادة.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صافي عميد الكلية عن فتح باب القبول والتقديم بالدبلوم المهني التدريبي فى التحكيم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات

بمركز تحكيم حقوق عين شمس بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر- وهو الدبلوم الأول والوحيد في مصر المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات. وستبدأ الدراسة في هذا الدبلوم يوم ٢٠ فبراير ٢٠٢٢م بمحاضرات مباشرة، وأخرى أون لاين للمقيمين خارج مصر وفقا لضوابط محددة. كما يحصل الطالب على شهادة الحصول على الدبلوم بعد اجتياز الامتحان التحريري في مواد الدبلوم، والذي يعقد بعد انتهاء الساعات الدراسية المقررة للدبلوم. إلا أنه يشترط للسماح بدخول الإمتحان في كل مقرر من مقررات الدبلوم أن لا تتجاوز نسبة الغياب فيه ٢٥ في المائة.

ويشترط للتقديم أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما من جامعة مصرية أو غير مصرية، في شتى التخصصات، ولا يشترط أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق أو ما يعادله. والأولوية بأسبقية القيد بالدبلوم.