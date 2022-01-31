عاجل.. الجواتيمالي ماريو إسكوبار حكما لمباراة مصر والكاميرون

أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت، أن هناك محاولات لاختيار بكاري جاساما لإدارة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.



وأضاف عصام شلتوت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه تم اختيار الجواتيمالي ماريو إسكوبار كحكما لمباراة مصر والكاميرون، لافتا إلى أن الحكم من أمريكا الوسطى وله تاريخ جيد وشخصية في الملعب ببساطة.

وأكد الناقد الرياضي عصام شلتوت، أن محمد صلاح يقود منتخب مصر بصورة رائعة، لافتا إلى أن لاعبي منتخب مصر رجال في الملعب.