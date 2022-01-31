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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سونى تستحوذ على شركة ألعاب الفيديو Bungie بقيمة 3.6 مليار دولار

سونى تستحوذ على شركة
سونى تستحوذ على شركة ألعاب الفيديو ب Bungie 3.6 مليار دولار

استحوذت شركة سونى اليابانية على شركة Bungie لصناعة وتطوير ألعاب الفيديو مقابل 3.6 مليار دولار، وذلك في إطار منافستها مع شركة مايكروسوفت الأمريكية التى قامت منذ أيام بشراء الشركة المطورة للعبة Call of Duty مقابل 68.7 مليار دولار.

 

وبحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية فإن أسهم شركة سونى قد شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة بنحو 4.3٪ فور إتمام الصفقة، بعد استحواذ سونى عليها وانفصالها عن مايكروسوفت.

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وتأتي صفقة سوني لشراء شركة Bungie بعد صفقة شركة  Take-Two بقيمة 12.7 مليار، حيث ستستحوذ سوني بهذا  بهذه الصفقة على لعبة Destiny و Halo .

 

وستواصل شركة Bungie العمل بشكل مستقل داخل شركة سونى، والذي سيستمر تقديمها على منصات متعددة، حيث كان قد تم تطوير امتياز لعبة Halo بواسطة مايكروسوفت منذ عام 2011 ، وقد تم إطلاق أحدث ألعابها على إكس بوكس وويندوز في العام الماضي.

 

وكانت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات قد استحوذت على شركة Activision Blizzard المطورة لعدد من الألعاب الشهيرة عالميا وعلى رأسها لعبة Call of Duty كول أوف ديوتي مقابل 68.7 مليار دولار، الأمر الذى يعتبر ضربة قاضية لشركة سونى المالكة لألعاب بلاي ستيشن، وذلك في أكبر صفقة من نوعها في تاريخ عالم ألعاب الفيديو.

 

سوني شركة Bungie شركة العاب الفيديو شركة مايكروسوفت لعبة Halo

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