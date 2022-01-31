بيومي فؤاد : مفيش ست قدرت توريني العين الحمرا.. فيديو

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه عمر مافي واحدة ست قدرت توريه العين الحمرة”، مؤكدا :أنا عامل حدود ولا أقوم بتجاوزها أبدا، وأنا أحب الشخصية اللي عاملة حدود”.

وأضاف بيومي فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”: عمري ما قابلت ست نكدية أو اتعاملت معاها”، موجها رسالة للرجال قائلا :“لو بتتعامل مع ست نكدية طنش”.

وتابع بيومي فؤاد، :“أنا دايما بقول لمراتي عرفيني أنتي فين مرة واحدة، مش في كل حاجة تكلميني، واللي ينفع تعدوه من مشاكل عدوها”.

وتابع بيومي فؤاد: أنا اعتبر نفسي محظوظ في الحب والزواج بنسبة 40% .

ووجه الفنان بيومي فؤاد رسالة، لمن يتحدث عن كثرة أعماله، بسبب الأموال والشهرة، قائلا: “انتوا فاهمين غلط ودايما تفسيراتكم غلط ولو أنا شغال عشان الفلوس اسألوا منتجين مصر مباخدش 3 دقايق في الإتفاق وأنا بحب الشغل”.