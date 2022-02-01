طعم الشيطان.. فاطمة المرزوقي تكشف تفاصيل تحويل رواية "الزقوم" إلى مسلسل

كشفت الفنانة والكاتبة فاطمة المرزوقي، عن تفاصيل تحويل رواية "الزقوم" إلى مسلسل تليفزيوني يحمل نفس الاسم ويعرض في دراما رمضان 2022، مشيرة إلى أن هناك العديد من أوجه التشابه بين العملين من حيث الفكرة والاسم.



وأوضحت المرزوقي، أن العملين يحملان اسم الزقوم وهو "طُعم الشيطان" وهي شجرة ملعونة في جهنم يأكل منها أهل النار، مشيرة إلى أن الرواية تتحدث عن مجموعة من الأحداث المتعاقبة والمتداخلة بين الماضي والحاضر ، بين المرعب والمخفي منذ عصور وبين ما هو مريب و ما يمكن أن تشفق عليه.



وأشارت الفنانة الشابة، إلى أن أحداث “الزقوم” تراثي ومعاصر، حيث يعد مزيج من أحداث الماضي والحاضر، وتبدأ أحداثه من الربع الأخير للقرن الماضي حتى تصل إلى يومنا الحالي، كما يتناول العمل الكثير من القضايا الاجتماعية الخاصة بالوطن العربي والعلاقات الأسرية والاجتماعية المتشابكة.



وأعلنت فاطمة المرزوقي، أنها ستشارك في أحداث "الزقوم"، حيث من المقرر عرض المسلسل في رمضان 2022، مؤكدة أنه لا يوجد مانع من التشابه بين الأعمال الثقافية والفنية، حيث من الوارد ترجمة العديد من الأعمال الثقافية المكتوبة إلى أعمال فنية مرئية.

