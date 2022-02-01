عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طعم الشيطان.. فاطمة المرزوقي تكشف تفاصيل تحويل رواية "الزقوم" إلى مسلسل

فاطمة المرزوقي
فاطمة المرزوقي

كشفت الفنانة والكاتبة فاطمة المرزوقي، عن تفاصيل تحويل رواية "الزقوم" إلى مسلسل تليفزيوني يحمل نفس الاسم ويعرض في دراما رمضان 2022، مشيرة إلى أن هناك العديد من أوجه التشابه بين العملين من حيث الفكرة والاسم.


وأوضحت المرزوقي، أن العملين يحملان اسم الزقوم وهو "طُعم الشيطان" وهي شجرة ملعونة في جهنم يأكل منها أهل النار، مشيرة إلى أن الرواية تتحدث عن مجموعة من الأحداث المتعاقبة والمتداخلة بين الماضي والحاضر ، بين المرعب والمخفي منذ عصور وبين ما هو مريب و ما يمكن أن تشفق عليه.

 

txt

ضوء قمر في العتمة.. ثقافة العراق تشيد بمعرض القاهرة للكتاب | فيديو

txt

بمشاركة المجتمع المدني.. إطلاق مبادرة "النظافة ثقافة وقريتنا جميلة" بأبو الريش بأسوان|صور


وأشارت الفنانة الشابة، إلى أن أحداث “الزقوم” تراثي ومعاصر، حيث يعد مزيج من أحداث الماضي والحاضر، وتبدأ أحداثه من الربع الأخير للقرن الماضي حتى تصل إلى يومنا الحالي، كما يتناول العمل الكثير من القضايا الاجتماعية الخاصة بالوطن العربي والعلاقات الأسرية والاجتماعية المتشابكة.


وأعلنت فاطمة المرزوقي، أنها ستشارك في أحداث "الزقوم"، حيث من المقرر عرض المسلسل في رمضان 2022، مؤكدة أنه لا يوجد مانع من التشابه بين الأعمال الثقافية والفنية، حيث من الوارد ترجمة العديد من الأعمال الثقافية المكتوبة إلى أعمال فنية مرئية.
 

دراما رمضان الوطن العربي الاجتماع الرواية الفنانة الشابة ثقافية الثقافى الثقافية

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. سر خلاف نادية شكري مع والدها وتدخل سعيد صالح

فوائد شرب الحلبة على الريق للبشرة

عبد الرازق توفيق يكتب: سيناء والجمهورية الجديدة أمن واستقرار وبناء وتنمية

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية

وزير السياحة والآثار يرافق رئيس السنغال في زيارة لـ المتحف القومي للحضارة (صور)

9 حيل سهلة تمكنك من علاج الأرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في مصرع 7 من أسرة واحدة بالشرابية

خالد الدرندلي: أبو جبل جاهز لمباراة الكاميرون.. والشناوي خارج الحسابات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

عاجل.. الجواتيمالي ماريو إسكوبار حكما لمباراة مصر والكاميرون

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الحلبة على الريق .. أبرزها التخسيس وعلاج الضعف الجنسي وتقوية الشعر

فوائد الحمص للرجال والسيدات .. يحمي من 9 أمراض

العيش البتاو أجود أنواع الخبز الفرعوني .. اكتشف سر قدرته على علاج الأمراض| نوستالجيا

تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية في ختام التدريب البحرى المصرى السعودى "مرجان-17"

فيديو

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

منظومة جديدة.. وزير التعليم يقرر تدريس البورصة لطلاب 5 و6 ابتدائي “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ