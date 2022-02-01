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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | التموين تعلن تفاصيل الإجراءات الجديدة لصرف الخبز.. مستشار الرئيس يحذر المقبلين على الإنجاب من تناول دواء للفيروسات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين : 

 

الأرصاد: بدء تحسن حالة الطقس من الغد

كشفت  الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس وإرتفاع درجات الحرارة.

 

خطة لحصول الفنادق السياحية على شهادة الممارسات صديقة البيئة بحلول 2030.. فيديو

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، إن الغرفة تتعاون مع وزارة السياحة، من أجل تحصل جميع الفنادق السياحية على شهادة “الممارسات صديقة البيئة” بحلول عام 2030.

 

التموين تعلن تفاصيل إجراءات صرف الخبز الجديدة.. فيديو

كشف عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، تفاصيل إجراءات صرف الخبز الجديدة.

 

السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج مواطن

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، عن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه بعلاج مواطن يعاني إصابات بسبب حادث سيارة.

 

سفير مصر بالكاميرون: تصريحات إيتو مبالغ فيها.. ونتخذ الإجراءات اللازمة

قال السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، إن منتخب مصر تغمره سعادة كبيرة بعد الفوز على المغرب، والتأهل لقبل نهائي أمم إفريقيا، لافتا إلى أن منتخب مصر قدم أداء كبيرا في هذه المباراة القوية.

 

تامر أمين: محمد صلاح بيعمل استشفاء في برميل طرشي بالكاميرون

استنكر الإعلامي تامر أمين، ما يحدث للمنتخب الوطني في الكاميرون، قائلا: "جايبنن براميل طرشي لمحمد صلاح يعمل فيها استشفاء".

 

عاجل.. الجواتيمالي ماريو إسكوبار حكما لمباراة مصر والكاميرون

أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت، أن هناك محاولات لاختيار بكاري جاساما لإدارة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

 

أشهر مشجع مصري في الكاميرون يشعل المدرجات بطبلة وزي مغزول بعلم مصر..فيديو

قال  جمال أحمد حمدون أشهر مشجع مصري في الكاميرون ، إن  المنتخب يمكنه الحصول علي البطولة وسنفوز علي الكاميرون ولكن كل ما نحتاجه هو وجود حكم عادل ويجب أن ينتبه اتحاد الكرة إلي ذلك وما حدث من الحكام في مباراة امس لم يكن به عدل .

 

وزير البترول يكشف أخر تطورات إصلاح خط الغاز العربي وتصديره للبنان

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن أخر تطورات تصدير الغاز المصري للبنان، قائلاً : "الشركات تعمل على إصلاح خط الغاز العربي في العطل الفني الموجود في شمال لبنان، ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية فبراير، ونأمل في الانتهاء من إجراءات تصدير الغاز للأشقاء في لبنان في أقرب وقت."

 

مستشار الرئيس يحذر المقبلين على الإنجاب من تناول دواء للفيروسات.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن اللقاحات التي حصلت علي تصريح للطوارئ، الهدف منها علاج الإصابات، وهذا لأن إصدار لقاحات وأدوية بالطرق الفعلية يحتاج إلي زمن طويل من الوقت حتي يتم أثبات فاعليتها بشكل صحيح.

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