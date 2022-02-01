الأهلي يقترب من التعاقد مع بديل حمدي فتحي رغم مزاحمة بيراميدز

قال الإعلامي محمد شبانة ان خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي يسابق الزمن لضم أحمد أشرف لاعب الإنتاج الحربي مواليد 2004؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة".

وواصل شبانه ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "يجيد أحمد أشرف اللعب في مركز وسط الملعب ونال إعجاب ميشال بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي والذي طلب ضمه باعتبار اللاعب خليفة حمدي فتحي لاعب الفريق الأول خلال المواسم المقبلة".



وتابع: "كشف مصدر مسئول أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أعطت خالد بيبو الضوء الأخضر لانهاء اجراءات ضم اللاعب بعد سفر أمير توفيق مدير التعاقدات مع بعثة الفريق الأول إلي الامارات".



وأكمل: "أضاف المصدر أن لاعب الأنتاج الحربي أبدي موافقته على ارتداء الفانلة الحمراء رغم وجود عرضا من بيراميدز والإسماعيلي لضمه".