كثير اشتقت..محمد عبده يحصد ربع مليون مشاهدة بأحدث أغانيه بيوم واحد

حقق فنان العرب محمد عبده ، 251 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه التي تجمل اسم كثير اشتقت، بعد طرحها مساء الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية كثير أشتقت لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، ألحان : ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبدالعزيز.

كلمات أغنية كثير أشتقت لـ محمد عبده

كثير اشتقت ..

كثير احتجت لوجودك ..

كثير احتجت ..

عدد ما تهت في بُعدك ..

كثر ما خفت من بَعدك ..

تمنيت اني لوجودك ملكت الوقت ..

كثير اشتقت ..!!!

***

ياآخر مابقى فيني ..

من سنيني ..

سألتك عن امل يقدر

يجدد حلمي بعيني..

هواي اللي اعيشه انت

و كل الدنيا عندي انت

و انا ما بين انت و انت

اموت بشوق و احيابك

ونعم تخنقي أنفاسي ..

اذا فكرت ف غيابك ..!!

ولأني كثير لك مشتاق ..

حضنته وردك الذابل على بابك .. !!

وكثير اشتقت

*****

كنت خايف ...

من مرار الاحتياج وشوق جارف ..!!

والله اني كنت خايف

وكنت عارف ..!!

اني مشتاق ال بعيد ومايجي ..

والمرار الصعب لما تكون عارف ..!!

انا الواقف ،، على باب الاماني حاضن طيوفك

و انا شايف ،، جميع الناس قدامي ولا اشوفك

و انا الآه اللي مذبوحه في ونة ناي

و محد وياي ،، سواك و عارف انك رحت

ولا اظنك حبيبي جاي !!

و كثير اشتقت

محمد عبده يرزق بطفله الحادي عشر

أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده إنجابه طفلا جديدا، وذلك في تغريدة له على موقع “تويتر”، كشف فيها عن اسمه.

وكتب محمد عبده قائلا:" الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وسلمان الطفل هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي الذي يبلغ من العمر 72 عاما، إذ أعلن في 2018 عن مولودة أسماها "العنود" وكانت هي العاشرة بين إخوانها، بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي.

محمد عبده وعبد المجيد عبد الله

تصدر النجمان السعوديان محمد عبده وعبد المجيد عبدالله، تريند جوجل بالسعودية، وذلك بعد مشاركتهما فى احتفالات السعودية بموسم الرياض، في إطار احتفالات رأس السنة.

وخطف محمد عبده وعبد المجيد عبد الله، الأنظار إليهما بعد ظهورهما على المسرح سويا، حيث كل منهما مازح الآخر وتبادلا الحوار.

ووجه عبد المجيد عبد الله رسالة إلى جمهوره فى العام الجديد مع صديقه محمد عبده، متمنيا أن يكون عاما سعيدا وأن يعود مرة أخرى إلى الحفلات بعد غياب بسبب ظروفه الصحية.

أعمال محمد عبده

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -أخر شهر مايو الماضي- أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالإضافة لتطبيق ديزر للموسيقى، والتي تحمل اسم «مستعجلة» بعد فترة من الترويج لها.

أغنية مستعجلة للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.

كلمات أغنية مستعجلة محمد عبده:

مستعجلة .. وش بك؟

خلي ثواني الليل .. تمتد للآخر.

أباسهر بقربك

مثل القمر وسهيل .. واطيّب الخاطر

توي بديت اجمع شتاتي من الضياع

وتوي بديت انسى الالم والالتياع

لاتوجعيني بالرحيل

ولا تذبحيني بالوداع

وترفقي في خافقٍ حبك.

مستعجلة.. وش بك.

كان حلمي ذا اللقا..

واليوم بالصدفة التقينا

وياهلا بك يا الصدف.

شفتك وراح الشقا..

وغردت الأشواق فينا

ونبضنا الوافي عزف.

مو وقت لوم ولا عتب

ولا وقت عذال وغضب

قولي لخوفك ينسحب

وخلك مثل رمش وهدب

وابقي معي

لا تودعي

وبالهون لا تستعجلي بربك

مستعجلة .. وش بك؟!

وش هي حياة الناس

ولو غابوا الاحباب؟

وش قيمة الاحساس..

لو يقفلون الباب

لاتحرمي قلبي الحنان

وقلبك بعد لا تحرميه

محتاج انا لك من زمان

وظامي على قربك وابيه

خذي يدي وهاتي يدِك

وعساَي أقدر أسعدك

واحقق احلامي معك .. مادمت انا جنبك

مستعجلة .. وش بك؟!