بفائدة 3 % متناقصة.. أماكن طرح وحدات جنة ودار وسكن مصر

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة، ويشمل الطرح وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"JANNA"، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتوفر الوحدات السكنية المطروحة بالمشروعات الـ3 ، تنوعاً كبيراً على مستوى المدن والمساحات والأسعار، كي تلائم جميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، وبما يمنح المواطن المصري فرصاً متساوية في الحصول على حقه الدستوري في السكن الملائم، ويتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.



أماكن طرح الوحدات السكنية



ويتضمن مشروع "سكن مصر"، وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق)، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وفيما يتعلق بمشروع "دار مصر" فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

بينما يشمل مشروع "JANNA" طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.