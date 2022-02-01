عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

بكاري جاساما
بكاري جاساما

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مهمة إدارة مباراة مصر والكاميرون، في الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2021، للحكم الجامبي بكاري جاساما.

 

أبو ريدة ينصح منتخب مصر بشكوى التحكيم قبل لقاء الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا

هل يتم التلاعب بنتائج PCR قبل مواجهة الكاميرون؟.. سفير مصر يجيب.. فيديو

 

وجاء طاقم تحكيم مباراة مصر والكاميرون كالتالي:

حكم: بكاري جاساما - جامبيا
مساعد أول: جيرسون دوس سانتوس - أنجولا
مساعد ثاني: ارسينيو شادريك - موزمبيق
حكم رابع: سليمان أمل الدين - جزر القمر
حكم VAR :  هيثم قيراط - تونس
مساعد VAR: لحلو بن إبراهيم - الجزائر
مساعد VAR: خليل حساني - تونس

 

ويستعرض “صدى البلد” السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم لقاء مصر والكاميرون:

 

مباراة مصر ونيجيريا

فضائح لا تنتهي تتذكرها الجماهير المصرية، بمجرد سماع اسم بكاري جاساما، آخرها حرمان منتخب مصر من ركلة جزاء واضحة لـ أحمد سيد زيزو، أمام نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا الحالية، في وجود تقنية الـ "VAR".

وأكد الخبير التحكيمي رضا البلتاجي عقب المباراة:"  "زيزو تعرض للعرقلة بشكل واضح من لاعب نيجيريا داخل منطقة جزاء المنافس وبكاري جاساما افتقد الشجاعة وكان لابد أن يتم إبلاغ الحكم من تقنية الفيديو باحتساب ركلة جزاء لأحمد السيد زيزو".

ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة لـ زيزو

 

الأهلي والوداد 2017:

تحامل جاساما على الأهلي أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 باحتساب مخالفات وهمية للوداد، وحرمان الأهلي من العديد من الفرص المحققة بصافرته المتكررة ضد المارد الأحمر.

إشارة متعب الشهيرة لـ جاساما

 

 

الأهلي وصن داونز 2019:

في 2019 حرم جاساما الأهلي من هدف صحيح لـ جونيور أجايي أمام صن دوانز في إياب ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحامل على لاعبي الأهلي، بالإضافة إلى مساعدة الفريق الجنوب الإفريقي في إهدار الوقت، وتحجيم لاعبي الأهلي.

لقاء الأهلي وصن داونز

 

كارثة في لقاء الترجي والوداد:

في نفس العام ارتكتب جاساما فضيحة جديدة بإلغاء هدف صحيح لفريق الوداد في شباك الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتبين بعد ذلك أن تقنية الفيديو معطلة.

المباراة تحولت إلى فوضى عارمة بسبب رفض جاساما احتساب هدف الوداد الصحيح، ونزل أحمد أحمد رئيس الكاف وقتها إلى أرضية الملعب لتهدئة الأمور، ورفض لاعبو الوداد استكمال المباراة بسبب ظلم الحكم الجامبي، ليطلق جاساما صافرة اللقاء بتتويج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2019.
 

لقاء الوداد والترجي

 

جاساما مصر الكاميرون مصر والكاميرون الأهلى

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. شهادات ثقة جديدة من المؤسسات المالية العالمية لـ الاقتصاد المصري

لحظة تاريخية.. مايا مرسى تشكر النائب العام على إتاحة الفرصة للإناث بالعمل معاوني نيابة

الطقس غدا.. الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية وارتفاع درجات الحرارة

نصب أون لاين.. الحبس والغرامة عقوبة المتهم بترويج عملات افتراضية بالإسكندرية

سبب وفاتها.. قصة سلسلة رفضت مديحة كامل خلعها من رقبتها طوال حياتها

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

تعرض لحادث أفقده العمل والحركة.. الرئيس السيسي يستجيب لعلاج “عم قدري”

لموظفى القطاع الخاص..تعويضات مادية عن كل سنة حال الفصل من العمل بالقانون الجديد

«صدى البلد» فى موقع العثور على جثتي شقيقين داخل شقتهما في القليوبية.. شاهد

رسميا.. بكاري جاساما حكما لمباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا

سكن مصر ودار مصر وجنة.. كل ما تريد معرفته عن طرح وحدات الإسكان الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أفكار مبتكرة لتزيين حائط المنزل

باستخدام الموبايل.. اختبار جديد لاكتشاف كورونا في ثوان

نشرة المنوعات| مخلوق غريب يطارد صيادًا في عرض البحر.. ممرضة تعذب عجوزًا داخل دار مسنين.. رجلان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ طفلة

اليوم العالمي للحجاب.. أول من دعا إليه وسر إقبال 116 دولة على الاحتفال به

فيديو

كارثة الشرابية.. اختناق 7 أفراد من أسرة واحدة.. فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل المحظورات على العاملين بالقطاع الخاص

كارثة .. موقع إباحي يسرق صور البنات ويفبركها .. ما قصته

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ